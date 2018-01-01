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У Луцьку під час ДТП машини знесли світлофор. ВІДЕО

У Луцьку під час ДТП машини знесли світлофор. ВІДЕО
На проспекті Собрності трапилася автопригода за участю двох автомобілів.

ДТП сталася у неділю, 28 жовтня, близько 20:00.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

Учасники ДТП - автомобілі Opel і Skoda. Також відомо, що під час автопригоди на проспекті знесли світлофор.

Наразі на місці працює патрульна поліція, встановлюються деталі.


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Теги: ДТП, Соборності
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