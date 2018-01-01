У Луцьку під час ДТП машини знесли світлофор. ВІДЕО





ДТП сталася у неділю, 28 жовтня, близько 20:00.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.



Учасники ДТП - автомобілі Opel і Skoda. Також відомо, що під час автопригоди на проспекті знесли світлофор.



Наразі на місці працює патрульна поліція, встановлюються деталі.





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