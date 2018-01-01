Волинянина обурили російські фільми і «агресивна вата» в автобусі «Луцьк Експрес»

Співорганізатор міжнародного джаз-фестивалю «Art Jazz Cooperation», лучанинобурився фільмами російського виробництва, які транслює перевізник «Луцьк Експрес» у своїх автобусах Київ–Луцьк.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.За словами Віктора Грисюка, перша картинка, яка з’явилася на екрані, коли водій увімкнув телевізор, - російський герб і напис про те, що фільм створений за сприяння російського міністерства культури.«Я чемно прошу водія, щоб або вимкнув, або хоча б не російське з пропагандою їх державних інституцій... І тут частина людей мовчить, а ще кілька жінок обурюється типу: "а шо ето ми маєм американське дивитися?". Водій переключив, за це дякую. Але в нас ніби війна вже 4 рік, ніби є країна агресор? І от їду з столиці на Волинь, а тут така реакція, більшість пасивні, а є ще й агресивна вата, цікавий зріз», - написав чоловік.Більше того, на переконання Грисюка, нерідко автобусом користуються й іноземці, «яким і так інколи важко пояснити, що у нас війна, коли вони скрізь чують російську попсу, а тут ще й бачать російські герби на екранах».«Про звичайну моральну складову я не буду, бо тут має бути і так все зрозуміло... P.S. Прикро лише, що з 18 людей я був один...» - резюмував у своєму дописі Віктор Грисюк.