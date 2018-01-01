16-річний волинянин помер під час виступу Ніка Вуйчича
Сьогодні, 09:21
У Львові на стадіоні «Арена Львів» під час виступу мотиваційного спікера Ніка Вуйчича помер 16-річний волинянин.
Про це пише 032.ua.
Хлопцю намагалися допомогти медики, які чергували на стадіоні. Вони провели всі необхідні реанімаційні заходи, однак врятувати юнака їм не вдалося.
Точну причину смерті 16-річного підлітка встановлять після проведеної експертизи. Ознак насильницької смерті на тілі хлопця не виявили.
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Про це пише 032.ua.
Хлопцю намагалися допомогти медики, які чергували на стадіоні. Вони провели всі необхідні реанімаційні заходи, однак врятувати юнака їм не вдалося.
Точну причину смерті 16-річного підлітка встановлять після проведеної експертизи. Ознак насильницької смерті на тілі хлопця не виявили.
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