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16-річний волинянин помер під час виступу Ніка Вуйчича

16-річний волинянин помер під час виступу Ніка Вуйчича
У Львові на стадіоні «Арена Львів» під час виступу мотиваційного спікера Ніка Вуйчича помер 16-річний волинянин.

Про це пише 032.ua.

Хлопцю намагалися допомогти медики, які чергували на стадіоні. Вони провели всі необхідні реанімаційні заходи, однак врятувати юнака їм не вдалося.

Точну причину смерті 16-річного підлітка встановлять після проведеної експертизи. Ознак насильницької смерті на тілі хлопця не виявили.

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Теги: волинянин, Львів, смерть
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