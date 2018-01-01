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Село під Луцьком освітлять за мільйон гривень

Село під Луцьком освітлять за мільйон гривень
У селі Липини Луцького району побудують мережу вуличного освітлення.

Відповідний тендер завершився на ProZorro.

Освітлення облаштують на вулицях Максима Кривоноса, Героїв УПА, Соломії Крушельницької, Марії Заньковецької, Княгині Ольги та Івана Богуна.

Виграло тендер луцьке товариство з обмеженою відповідальністю "Електросервіс".

Роботи обіцяють виконати до кінця року. Загалом будівництво мережі вуличного освітлення "влетить" у 974 488 гривень.

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Теги: освітлення, Липини
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