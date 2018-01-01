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Волинське місто на ретрофото 1928 року

Волинське місто на ретрофото 1928 року
Вже не вперше Інформаційне агентство ВолиньPost знайомить своїх читачів із раніше невідомими світлинами волинських міст. Сьогоднішня знахідка стосується міста Володимира-Волинського.

З історії населеного пункту відомо, що з 3 червня 1922 до вересня 1939 називалось місто Володимир-Волинський носило назву польською мовою Włodzimierz (тобто Влодзімєж, або «Володимир»).

На представлених фото можна побачити місто, яким воно було 90 років тому. Також на одному із зображень є герб міста Володимира – Святий Юрій на білому коні.

Відомо, що у міжвоєнний період Володимир-Волинський залишався невеликим провінційним містом, позбавленим промисловості. Населення, більшість якого становили поляки та євреї, займалося здебільшого дрібною торгівлею.

Володимир 1920-1930-х років був комфортним для проживання містом, адже тут діяли 6 початкових шкіл, 5 загальноосвітніх шкіл, ремісничо-промислова школа, 2 приватні єврейські школи, електростанція, кінотеатр, 5 готелів, лікарня, а також численні магазини, кафе та ресторани.

Джерело фото: polona.pl

Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: Володимир-Волинський, Волинь, історія, ВолиньPost
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