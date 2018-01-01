Волинське місто на ретрофото 1928 року

Вже не впершезнайомить своїх читачів із раніше невідомими світлинами волинських міст. Сьогоднішня знахідка стосується міста Володимира-Волинського.З історії населеного пункту відомо, що з 3 червня 1922 до вересня 1939 називалось місто Володимир-Волинський носило назву польською мовою Włodzimierz (тобто Влодзімєж, або «Володимир»).На представлених фото можна побачити місто, яким воно було 90 років тому. Також на одному із зображень є герб міста Володимира – Святий Юрій на білому коні.Відомо, що у міжвоєнний період Володимир-Волинський залишався невеликим провінційним містом, позбавленим промисловості. Населення, більшість якого становили поляки та євреї, займалося здебільшого дрібною торгівлею.Володимир 1920-1930-х років був комфортним для проживання містом, адже тут діяли 6 початкових шкіл, 5 загальноосвітніх шкіл, ремісничо-промислова школа, 2 приватні єврейські школи, електростанція, кінотеатр, 5 готелів, лікарня, а також численні магазини, кафе та ресторани.Джерело фото: polona.pl