Волинське місто на ретрофото 1928 року
Сьогодні, 13:11
Вже не вперше Інформаційне агентство ВолиньPost знайомить своїх читачів із раніше невідомими світлинами волинських міст. Сьогоднішня знахідка стосується міста Володимира-Волинського.
З історії населеного пункту відомо, що з 3 червня 1922 до вересня 1939 називалось місто Володимир-Волинський носило назву польською мовою Włodzimierz (тобто Влодзімєж, або «Володимир»).
На представлених фото можна побачити місто, яким воно було 90 років тому. Також на одному із зображень є герб міста Володимира – Святий Юрій на білому коні.
Відомо, що у міжвоєнний період Володимир-Волинський залишався невеликим провінційним містом, позбавленим промисловості. Населення, більшість якого становили поляки та євреї, займалося здебільшого дрібною торгівлею.
Володимир 1920-1930-х років був комфортним для проживання містом, адже тут діяли 6 початкових шкіл, 5 загальноосвітніх шкіл, ремісничо-промислова школа, 2 приватні єврейські школи, електростанція, кінотеатр, 5 готелів, лікарня, а також численні магазини, кафе та ресторани.
Джерело фото: polona.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
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З історії населеного пункту відомо, що з 3 червня 1922 до вересня 1939 називалось місто Володимир-Волинський носило назву польською мовою Włodzimierz (тобто Влодзімєж, або «Володимир»).
На представлених фото можна побачити місто, яким воно було 90 років тому. Також на одному із зображень є герб міста Володимира – Святий Юрій на білому коні.
Відомо, що у міжвоєнний період Володимир-Волинський залишався невеликим провінційним містом, позбавленим промисловості. Населення, більшість якого становили поляки та євреї, займалося здебільшого дрібною торгівлею.
Володимир 1920-1930-х років був комфортним для проживання містом, адже тут діяли 6 початкових шкіл, 5 загальноосвітніх шкіл, ремісничо-промислова школа, 2 приватні єврейські школи, електростанція, кінотеатр, 5 готелів, лікарня, а також численні магазини, кафе та ресторани.
Джерело фото: polona.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
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