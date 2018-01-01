Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО

Луцькі рибалки купили і випустили у річку Стир 2000 голів риби.Відбулася "рибна" акція у понеділок, 29 жовтня.За словами волинянина, сотня рибалок зібрала майже 40 тисяч гривень, аби купити рибу і випустити її у річку."Ми купили такі різновиди риб, як судак, лин, короп і щуку. Акцію проводимо з метою привернення уваги до катастрофічного зменшення популяції риби у природних водоймах. Хочемо, щоби ця акція була щорічною і кличемо долучатися охочих", - зауважив Любомир Третяк.Також волинянин закликав рибалок-любителів зважати на культуру риболовлі та дотримуватися норм вилову риби."Ми популяризуємо принцип "Упіймав - відпусти". Приємно впіймати рибу, сфотографуватися і випустити, а не просто з'їсти", - додав чоловік.