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Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО

Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Луцькі рибалки купили і випустили у річку Стир 2000 голів риби.

Відбулася "рибна" акція у понеділок, 29 жовтня.

За словами волинянина Любомира Третяка, сотня рибалок зібрала майже 40 тисяч гривень, аби купити рибу і випустити її у річку.

"Ми купили такі різновиди риб, як судак, лин, короп і щуку. Акцію проводимо з метою привернення уваги до катастрофічного зменшення популяції риби у природних водоймах. Хочемо, щоби ця акція була щорічною і кличемо долучатися охочих", - зауважив Любомир Третяк.

Також волинянин закликав рибалок-любителів зважати на культуру риболовлі та дотримуватися норм вилову риби.

"Ми популяризуємо принцип "Упіймав - відпусти". Приємно впіймати рибу, сфотографуватися і випустити, а не просто з'їсти", - додав чоловік.
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО

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Теги: риболовля, риба, Стир, Луцьк
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