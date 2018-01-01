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На залізниці у Володимирі зафіксували російські вагони. ФОТО

На залізниці у Володимирі зафіксували російські вагони. ФОТО
На залізничній станції Володимира-Волинського зафіксували факт перебування російських вагонів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost волинянин Сергій Костюк.

За словами Сергія Костюка, який зафіксував факт перебування вагонів країни-агресора у Володимирі-Волинському, таких вагонів там приблизно три десятки і на усіх є маркування «РЖД» (компанії «Российские железные дороги»).

Чоловік додав, що бачить вагони з таким маркуванням у Володимирі-Волинському вже не вперше.

На залізниці у Володимирі зафіксували російські вагони. ФОТО
На залізниці у Володимирі зафіксували російські вагони. ФОТО
На залізниці у Володимирі зафіксували російські вагони. ФОТО
На залізниці у Володимирі зафіксували російські вагони. ФОТО


Нагадаємо, на залізниці у Луцьку зафіксували факт перебування російських вагонів, навантажених вугіллям.

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Теги: РЖД, Володимир-Волинський, вагони
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Коментарі 1
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