На трасі Ковель–Жовква спіймали п'яного водія, який раніше намагався з'їсти посвідчення





Інцидент трапився у понеділок, 29 жовтня, близько 11:05, - пише видання



«На автодорозі Ковель – Жовква зупинили автомобіль BMW, який їхав без увімкнених фар. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння», – повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Львівщини.



Чоловік у присутності двох свідків відмовився від проходження тесту. На порушника склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП п. 2.5 та постанову за ч. 1 ст. 126.



З’ясувалося, що цього ж водія зупинили у Львові у суботу за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки у базі даних 29-річний мешканець Жовкви відібрав у патрульного своє посвідчення і почав втікати. Потім чоловік спробував з’їсти водійське посвідчення. Пізніше у Шевченківському відділі поліції слідчі вилучили у чоловіка права для проведення експертизи.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорозі Ковель–Жовква патрульні зупинили п'яного водія, який керував автомобілем без прав.Інцидент трапився у понеділок, 29 жовтня, близько 11:05, - пише видання Zaxid.net «На автодорозі Ковель – Жовква зупинили автомобіль BMW, який їхав без увімкнених фар. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння», – повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Львівщини.Чоловік у присутності двох свідків відмовився від проходження тесту. На порушника склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП п. 2.5 та постанову за ч. 1 ст. 126.З’ясувалося, що цього ж водія зупинили у Львові у суботу за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки у базі даних 29-річний мешканець Жовкви відібрав у патрульного своє посвідчення і почав втікати. Потім чоловік спробував з’їсти водійське посвідчення. Пізніше у Шевченківському відділі поліції слідчі вилучили у чоловіка права для проведення експертизи.

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