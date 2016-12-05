На трасі Ковель–Жовква спіймали п'яного водія, який раніше намагався з'їсти посвідчення
Сьогодні, 14:50
На дорозі Ковель–Жовква патрульні зупинили п'яного водія, який керував автомобілем без прав.
Інцидент трапився у понеділок, 29 жовтня, близько 11:05, - пише видання Zaxid.net.
«На автодорозі Ковель – Жовква зупинили автомобіль BMW, який їхав без увімкнених фар. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння», – повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Львівщини.
Чоловік у присутності двох свідків відмовився від проходження тесту. На порушника склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП п. 2.5 та постанову за ч. 1 ст. 126.
З’ясувалося, що цього ж водія зупинили у Львові у суботу за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки у базі даних 29-річний мешканець Жовкви відібрав у патрульного своє посвідчення і почав втікати. Потім чоловік спробував з’їсти водійське посвідчення. Пізніше у Шевченківському відділі поліції слідчі вилучили у чоловіка права для проведення експертизи.
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Інцидент трапився у понеділок, 29 жовтня, близько 11:05, - пише видання Zaxid.net.
«На автодорозі Ковель – Жовква зупинили автомобіль BMW, який їхав без увімкнених фар. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння», – повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Львівщини.
Чоловік у присутності двох свідків відмовився від проходження тесту. На порушника склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП п. 2.5 та постанову за ч. 1 ст. 126.
З’ясувалося, що цього ж водія зупинили у Львові у суботу за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки у базі даних 29-річний мешканець Жовкви відібрав у патрульного своє посвідчення і почав втікати. Потім чоловік спробував з’їсти водійське посвідчення. Пізніше у Шевченківському відділі поліції слідчі вилучили у чоловіка права для проведення експертизи.
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