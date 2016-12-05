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На трасі Ковель–Жовква спіймали п'яного водія, який раніше намагався з'їсти посвідчення

На трасі Ковель–Жовква спіймали п'яного водія, який раніше намагався з'їсти посвідчення
На дорозі Ковель–Жовква патрульні зупинили п'яного водія, який керував автомобілем без прав.

Інцидент трапився у понеділок, 29 жовтня, близько 11:05, - пише видання Zaxid.net.

«На автодорозі Ковель – Жовква зупинили автомобіль BMW, який їхав без увімкнених фар. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння», – повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Львівщини.

Чоловік у присутності двох свідків відмовився від проходження тесту. На порушника склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП п. 2.5 та постанову за ч. 1 ст. 126.

З’ясувалося, що цього ж водія зупинили у Львові у суботу за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки у базі даних 29-річний мешканець Жовкви відібрав у патрульного своє посвідчення і почав втікати. Потім чоловік спробував з’їсти водійське посвідчення. Пізніше у Шевченківському відділі поліції слідчі вилучили у чоловіка права для проведення експертизи.



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Теги: Ковель, Жовква, водій
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