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Найближчим часом Яковлев може очолити Луцьку РДА

Найближчим часом Яковлев може очолити Луцьку РДА
Луцьку районну державну адміністрацію невдовзі може очолити колишній перший заступник міського голови Тарас Яковлев.

Таку інформацію Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердив сам Яковлев.

За його словами, щодо нього наразі триває спецперевірка.

«Всі співбесіди вже пройдені. Були певні зауваження до спецперевірки. Щодо всіх зауважень я дав пояснення», - сказав Яковлев.

Тож, за його словами, ймовірно, найближчим часом буде рішення.

Нагадаємо, в кінці серпня Президент України Петро Порошенко звільнив з посади голову Луцької районної державної адміністрації Ігоря Ярмольського.

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Теги: Тарас Яковлев, Луцьк, РДА, посадовець
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