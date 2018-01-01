Найближчим часом Яковлев може очолити Луцьку РДА

Тарас Яковлев.



Таку інформацію Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердив сам Яковлев.



За його словами, щодо нього наразі триває спецперевірка.



«Всі співбесіди вже пройдені. Були певні зауваження до спецперевірки. Щодо всіх зауважень я дав пояснення», - сказав Яковлев.



Тож, за його словами, ймовірно, найближчим часом буде рішення.



Нагадаємо, в кінці серпня Президент України Петро Порошенко звільнив з посади голову Луцької районної державної адміністрації Ігоря Ярмольського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьку районну державну адміністрацію невдовзі може очолити колишній перший заступник міського головиТаку інформаціюпідтвердив сам Яковлев.За його словами, щодо нього наразі триває спецперевірка.«Всі співбесіди вже пройдені. Були певні зауваження до спецперевірки. Щодо всіх зауважень я дав пояснення», - сказав Яковлев.Тож, за його словами, ймовірно, найближчим часом буде рішення.Нагадаємо, в кінці серпня Президент України

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію