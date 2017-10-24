Розтрощена вітрина, порізані руки: продавці затримали злодія в луцькому магазині
Сьогодні, 21:20
Двоє злодіїв – чоловік та жінка – намагалися обікрасти магазин «Порцеляна» на проспекті Волі в центрі Луцька.
Про це Інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо із власних джерел.
Інцидент трапився в крамниці «Порцеляна» на проспекті Волі у Луцьку. Молода жінка разом зі спільником намагалися поцупити кухонний набір вартістю понад 4 тисячі гривень.
Коли продавці спробували їх затримати, події нагадували кінотрилер. Злодійка, яку таки вдалося спіймати, порізала продавцям руки. А її спільник розбив вітрину та дременув.
Обставини події з’ясовують працівники поліції.
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з ЛВПУ 8 Червня 2014 23:01 відповісти +1-0 КОРУПЦІОНЕРИ 3 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ і НАУКИ ВОЛИНСЬІСОЇ ОДА ЗНИЩУЮТЬ ПТО ВОЛИНІ Керівники управління 0 і Н змінюються, а корупція процвітає. Не стала винятком і нова очільниця освітян Волині. Злодійсько — корупційні дії Поповича М.М. — Грушки Г. М. пані 3агрева В.Я. продовжує прикривати, як і її попередник Хоміч О.С. 3а рік, що минув після попередньої виставки досягнень ПТО Волині, занепад профтехосвіти набрав прогресивного розмаху. Особливо це помітно по «справах» ДПТН3 «Луцьке вище професійне училище». Тільки в поточному календарному році керівники управління 0 і Н з черговим річним директором ЛВПУ Богданцем В.В. після довготривалих слізних вмовлянь, зуміли звільнити з займаних посад училищних гіперзлодіїв: головного бухгалтера Некрасову Н. В. та ії позашлюбного друга заступника директора з АГР, власника притону, авторитета Панькевича С. Г. В минулому році рішенням суду був звільнений з посади директора ще один злодій-хабарник — корупціонер Батов Г. Ф. Детальніше про корупцію в управлінні 0 і Н та ЛВПУ можна почитати в інтернет виданнях: Четверта влада - Батов Г. Ф. «У Луцьку директору ВПУ 9 за вимагання грошей ...» та інші. Вголос - Батов Г. Ф. «3 студентів училища брали гроші за практику» та інші. Волиньпост - Батов Г.Ф. Під прицілом - Батов Г.Ф. Волинські новини Батов Г. Ф. та Виставка досягнень ПТО Волині 2013 р. Сьогоднішні матеріали про виставку досягнень ПТО 06. 06. 2014р у всіх інтернет виданнях. ГЕТЬ КОРУПЦІЮ ТА КОРУПЦІОНЕРІВ 3 ПРОФТЕХОСВІТИ ВОЛИНІ !!! P.S. Шантажем можновладців, Батов Г.Ф. домігся працевлаштування викладачем в ЛВПУ. Управління О і Н переконує: засуджений злочинець – ЗЕК (засуджений за КК України) і освіта сумісні. Яким правовим документом це може підтвердити управління освіти, в особі Загреви В. Я. до з ЛВПУ до з ЛВПУ 9 Червня 2014 15:18 відповісти + 0 - 0 Ти троляко з ЛВПУ ти вже всіх дістав і ЛВПУ також, не троли під кожною статтею!!! Твої слова тільки тебе стосуються. Батов вже відповів перед законом, йди це все йому в очі скажи, до чого тут новий начальник управління? Ти до неї з таким текстом офіційно не звертався!!! Якого хочеш? І чого пишеш під кожною статтею? нуль вона нульова 29 Квітня 2015 20:58 відповісти +2-0 Батов - НЕ відповів , - по заслузі перед Законом . З офіційними зверненнями до НЕЇ звертались не одноразово ... , а х...лі толку ?
шахматна дошка Показати IP 28 Травня 2015 23:23 відповісти +4-0
1.Хомік - засуджена. 2.Овсянніков - без судимості. 3.Батов - засуджений. 4.Богданець -без судимості. 5.Романюк - ???