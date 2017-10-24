Розтрощена вітрина, порізані руки: продавці затримали злодія в луцькому магазині



Двоє злодіїв – чоловік та жінка – намагалися обікрасти магазин «Порцеляна» на проспекті Волі в центрі Луцька.



Про це Інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо із власних джерел.



Інцидент трапився в крамниці «Порцеляна» на проспекті Волі у Луцьку. Молода жінка разом зі спільником намагалися поцупити кухонний набір вартістю понад 4 тисячі гривень.



Коли продавці спробували їх затримати, події нагадували кінотрилер. Злодійка, яку таки вдалося спіймати, порізала продавцям руки. А її спільник розбив вітрину та дременув.



Обставини події з’ясовують працівники поліції.





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