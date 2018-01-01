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Після гучного скандалу з атовцями волинський посадовець звільняється

Після гучного скандалу з атовцями волинський посадовець звільняється
Очільник Головного управління Держгеокадастру на Волині Олесь Іващенко написав заяву на звільнення - він має піти з посади із 9 листопада.

Про це у коментарі Інформаційному агентству "ВолиньPost" розповів очільник Нацкорпусу на Волині Андрій Д'яченко.

Атовець розповів, що сьогодні під час прийому Іващенка у Горохові до нього прийшли кілька десятків місцевих атовців, а також активісти із Луцька. Атовці із Горохова та району мали чимало петензій до очільника Держгеокадастру: йому пригадали аналогічну зустріч у серпні, коли Іващенко вже обіцяв "розбіратися" із ситуацією навколо земель у районі.

"Хлопці писали заяви на отримання землі для ведення особистого селянського господаства, однак їхні заяви відхилили, часто із безглуздою мотивацією - через пунктуаційні помилки в оформленні чи те, що прилад, яким міряли ділянки, застарів. Водночас на території, наприклад, Мервівської сільради, отримали землю люди із Рівненської, Херсонської чи Черкаської областей... Хлопці спитали його про це, то була напружена розмова", - зауважв Д'яченко. За його словами, місцеві атовці підозрюють, що йдеться про схеми, коли землі за попередніми дмовленостями оформляли на місцевих, а потім швиденько переоформлювали.

"Він казав, що не знав нічого про це та навіть обіцяв, що розбереться. Але атовці нагадали, що вже чули ці обіцянки два місяці тому, а нічого не змінилося. Тому його попросили написати заяву", - додав очільник Нацкорпусу на Волині.

Зрештою, різка розмова перейшла у штовханину і на голові Іващенку навіть розбили яйце. Тому він зрештою написав заяву.

"Він написав, що зобов'язується піти із посади із п'ятниці, 9 листопада", - уточнив Д'яченко. До того часу атовці поставили йому ультиматум: вони звернуться до нього знову та нададуть документацію про відмовми. За словами Д'яченка, Іващенко погодився до звільнення особисто розібратися у ситуаціях та вивчити, чи дійсно неправомірно відмовяли атовцям. У випадку виявлення таких фактів, він пообіцяв "зробити все від нього залежне", аби встановити справедливість.
Після гучного скандалу з атовцями волинський посадовець звільняється
Після гучного скандалу з атовцями волинський посадовець звільняється
Після гучного скандалу з атовцями волинський посадовець звільняється

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Теги: Олесь Іващенко, Держгеокадастр, звільнення
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