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«Швидка» подолала луцьке бездоріжжя завдяки рятувальникам. ВІДЕО

«Швидка» подолала луцьке бездоріжжя завдяки рятувальникам. ВІДЕО
У Луцьку бійці ДСНС допомогли медикам швидкої допомоги, автомобіль яких не подолав умов міського бездоріжжя.

Відео інциденту опублікували на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у соціальній мережі Facebook.

«Завдяки рятувальникам ДСНС вдалося подолати луцькі бездоріжжя», - йдеться в коментарі до відео.



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Теги: швидка, Волинь
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