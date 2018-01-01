«Швидка» подолала луцьке бездоріжжя завдяки рятувальникам. ВІДЕО
Сьогодні, 21:14
У Луцьку бійці ДСНС допомогли медикам швидкої допомоги, автомобіль яких не подолав умов міського бездоріжжя.
Відео інциденту опублікували на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у соціальній мережі Facebook.
«Завдяки рятувальникам ДСНС вдалося подолати луцькі бездоріжжя», - йдеться в коментарі до відео.
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Відео інциденту опублікували на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у соціальній мережі Facebook.
«Завдяки рятувальникам ДСНС вдалося подолати луцькі бездоріжжя», - йдеться в коментарі до відео.
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