«Швидка» подолала луцьке бездоріжжя завдяки рятувальникам. ВІДЕО





Відео інциденту опублікували на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у соціальній мережі Facebook.



«Завдяки рятувальникам ДСНС вдалося подолати луцькі бездоріжжя», - йдеться в коментарі до відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку бійці ДСНС допомогли медикам швидкої допомоги, автомобіль яких не подолав умов міського бездоріжжя.Відео інциденту опублікували на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у соціальній мережі Facebook.«Завдяки рятувальникам ДСНС вдалося подолати луцькі бездоріжжя», - йдеться в коментарі до відео.

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