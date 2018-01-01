На дитмайданчику в Луцьку у жінки поцупили рюкзак





Про це пише



У поцупленому рюкзаку були мобільний телефон Lenovo та косметичка. Заподіяна жінці матеріальна шкода становить 1700 гривень.



Потерпіла та обвинувачений уклали угоду про примирення.



Тож суд визнав злодія винним у вчиненні злочину та призначив йому покарання з 1 роком іспитового терміну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Відродження у жінки просто на дитячому майданчику вкрали рюкзак.Про це пише Конкурент із посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.У поцупленому рюкзаку були мобільний телефон Lenovo та косметичка. Заподіяна жінці матеріальна шкода становить 1700 гривень.Потерпіла та обвинувачений уклали угоду про примирення.Тож суд визнав злодія винним у вчиненні злочину та призначив йому покарання з 1 роком іспитового терміну.

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