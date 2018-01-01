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На дитмайданчику в Луцьку у жінки поцупили рюкзак

На дитмайданчику в Луцьку у жінки поцупили рюкзак
У Луцьку на проспекті Відродження у жінки просто на дитячому майданчику вкрали рюкзак.

Про це пише Конкурент із посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.

У поцупленому рюкзаку були мобільний телефон Lenovo та косметичка. Заподіяна жінці матеріальна шкода становить 1700 гривень.

Потерпіла та обвинувачений уклали угоду про примирення.

Тож суд визнав злодія винним у вчиненні злочину та призначив йому покарання з 1 роком іспитового терміну.


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Теги: крадіжка, Луцьк
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