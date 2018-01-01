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Жовтень, прощай: Луцьк – у полоні «дідового літа». ФОТО

Жовтень, прощай: Луцьк – у полоні «дідового літа». ФОТО
У мережі з'явилися соковиті знімки осіннього Луцька.

Ними у Facebook поділився волинський фотограф Віктор Чухрай.

На світлинах Чухрая - небесні краєвиди, міські пейзажі.

"Волинський дуб - такий класичний символ "Дідового літа"... Доброго ранку, Луцьк. Жовтень, прощай? А з таким кольоровим так не хочеться", - йдеться у дописі.

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Жовтень, прощай: Луцьк – у полоні «дідового літа». ФОТО
Жовтень, прощай: Луцьк – у полоні «дідового літа». ФОТО
Жовтень, прощай: Луцьк – у полоні «дідового літа». ФОТО
Жовтень, прощай: Луцьк – у полоні «дідового літа». ФОТО
Жовтень, прощай: Луцьк – у полоні «дідового літа». ФОТО
Жовтень, прощай: Луцьк – у полоні «дідового літа». ФОТО
Жовтень, прощай: Луцьк – у полоні «дідового літа». ФОТО
Жовтень, прощай: Луцьк – у полоні «дідового літа». ФОТО

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Теги: фото, Віктор Чухрай
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