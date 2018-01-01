Жовтень, прощай: Луцьк – у полоні «дідового літа». ФОТО
Сьогодні, 13:55
У мережі з'явилися соковиті знімки осіннього Луцька.
Ними у Facebook поділився волинський фотограф Віктор Чухрай.
На світлинах Чухрая - небесні краєвиди, міські пейзажі.
"Волинський дуб - такий класичний символ "Дідового літа"... Доброго ранку, Луцьк. Жовтень, прощай? А з таким кольоровим так не хочеться", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Дідове літо» у Луцьку. ФОТО
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Ними у Facebook поділився волинський фотограф Віктор Чухрай.
На світлинах Чухрая - небесні краєвиди, міські пейзажі.
"Волинський дуб - такий класичний символ "Дідового літа"... Доброго ранку, Луцьк. Жовтень, прощай? А з таким кольоровим так не хочеться", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Дідове літо» у Луцьку. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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