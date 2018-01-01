У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву

Депутати Луцької міської ради виділили 0,42 гектара землі для будівництва храму на Конякіна.Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.Йдеться про надання релігійній громаді «Ввеедення у храм Пресвятої Богородиці УПЦ КП» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель.За словами депутата, на цьому місці мають збудувати дитячу церкву.«Це один такий унікальний проект у світі», - сказав він.Натомість депутатпопросив не підтримувати цей проект рішення і обговорити будівництво з мешканцями району.У підсумку, 22 із 32 обранців громади проголосували «за» і підтримали виділення землі.