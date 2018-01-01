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У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву

У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву
Депутати Луцької міської ради виділили 0,42 гектара землі для будівництва храму на Конякіна.

Про це йшлося у середу, 31 жовтня, під час сесії Луцькради.

Йдеться про надання релігійній громаді «Ввеедення у храм Пресвятої Богородиці УПЦ КП» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель.

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За словами депутата Євгена Ткачука, на цьому місці мають збудувати дитячу церкву.

«Це один такий унікальний проект у світі», - сказав він.

Натомість депутат Павло Данильчук попросив не підтримувати цей проект рішення і обговорити будівництво з мешканцями району.

У підсумку, 22 із 32 обранців громади проголосували «за» і підтримали виділення землі.

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Теги: дитяча церква, земля
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