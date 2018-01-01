Савченко розповів, чому захищає лісників

Голова Волинської обласної державної адміністраціїпобував на рекреаційному пункті «Пролісок», створеному волинськими лісівниками та розповів, чому захищає представників галузі.«Пролісок» Савченко відвідав 31 жовтня у рамках візиту до ківерцівського району.Рекреаційний пункт належить державному підприємству «Ківерцівське лісове господарство». Це один із кращих на теренах області. Тут облаштовані альтанки, мангали та місця для вогню, є навіть дитячий майданчик.Також тут працює магазин «Лісовичок», де можна придбати продукцію із консервних цехів лісівників. Йдеться про соки, джеми, консервовані овочі та гриби, мед тощо.Савченко зауважив, що це чудове місце, де люди можуть відпочити, не завдаючи шкоди природі. Подібних зон на Волині дуже багато, і це завдяки лісівникам, які їх не просто облаштовують, а згодом і доглядають.«Я пишаюся, що, можливо, не маю відношення до їхнього будівництва, але маю відношення до захисту лісівників, на яких нападають всі, кому не лінь… Я з гордістю кажу – так, я захищаю керівництво управління лісового господарства, бо вони роблять хороші справи. Десь є й недоліки, ми бачимо пилорами, але ми з ними воюємо», - сказав Савченко.