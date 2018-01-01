У Луцьку вночі зник хлопець
Сьогодні, 18:25
У Луцьку шукають Олександра Барановича, який зник на вулиці Ковельській.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили знайомі зниклого.
Відомо, що Олександр зник 28 жовтня.
Хлопець працює кухарем в одному з закладів міста.
В ніч на 28 жовтня Олександр із знайомими поїхав в село Човниці, Ківерцівського району на дачу до одного із знайомих. Приїхавши назад до Луцька, його висадили в районі вулиці Ковельської. Після цього його ніхто не бачив.
Хлопець середнього росту, середньої статури, русе волосся. Одягнений був у чорну курточку та чорну шапку.
Знайомі просять, якщо хтось має хоч якусь інформацію, телефонувати за номером +38 095 534 22 37 (Вікторія).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили знайомі зниклого.
Відомо, що Олександр зник 28 жовтня.
Хлопець працює кухарем в одному з закладів міста.
В ніч на 28 жовтня Олександр із знайомими поїхав в село Човниці, Ківерцівського району на дачу до одного із знайомих. Приїхавши назад до Луцька, його висадили в районі вулиці Ковельської. Після цього його ніхто не бачив.
Хлопець середнього росту, середньої статури, русе волосся. Одягнений був у чорну курточку та чорну шапку.
Знайомі просять, якщо хтось має хоч якусь інформацію, телефонувати за номером +38 095 534 22 37 (Вікторія).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Померла водійка, яка в'їхала у дерево на Волині
Сьогодні, 18:42
У Луцьку вночі зник хлопець
Сьогодні, 18:25
У Луцьку посеред вулиці – небезпечний люк
Сьогодні, 18:15
«Давайте не позоритись»: у Луцьку посперечалися через названу на честь компартійного діяча вулицю
Сьогодні, 18:03