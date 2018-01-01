У Луцьку вночі зник хлопець

У Луцьку шукають Олександра Барановича, який зник на вулиці Ковельській.Про цеповідомили знайомі зниклого.Відомо, що Олександр зник 28 жовтня.Хлопець працює кухарем в одному з закладів міста.В ніч на 28 жовтня Олександр із знайомими поїхав в село Човниці, Ківерцівського району на дачу до одного із знайомих. Приїхавши назад до Луцька, його висадили в районі вулиці Ковельської. Після цього його ніхто не бачив.Хлопець середнього росту, середньої статури, русе волосся. Одягнений був у чорну курточку та чорну шапку.Знайомі просять, якщо хтось має хоч якусь інформацію, телефонувати за номером +38 095 534 22 37 (Вікторія).