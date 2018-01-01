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У Луцьку вночі зник хлопець

У Луцьку вночі зник хлопець
У Луцьку шукають Олександра Барановича, який зник на вулиці Ковельській.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили знайомі зниклого.

Відомо, що Олександр зник 28 жовтня.

Хлопець працює кухарем в одному з закладів міста.

В ніч на 28 жовтня Олександр із знайомими поїхав в село Човниці, Ківерцівського району на дачу до одного із знайомих. Приїхавши назад до Луцька, його висадили в районі вулиці Ковельської. Після цього його ніхто не бачив.

Хлопець середнього росту, середньої статури, русе волосся. Одягнений був у чорну курточку та чорну шапку.

Знайомі просять, якщо хтось має хоч якусь інформацію, телефонувати за номером +38 095 534 22 37 (Вікторія).


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Теги: розшук, Луцьк
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