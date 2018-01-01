У Луцькраді створили групу, яка має посилити вплив жінок на політичне життя міста

Депутати Луцькради створили групу «Рівні можливості», яка має на меті активізувати участь жінок у політичному житті та забезпечити рівні можливості у політиці для чоловіків та жінок.Відповідне оголошення зробили на пленарному засіданні сесії міської ради у середу, 31 жовтня.До групи увійшли депутатита. Головою групи стала Юлія Вусенко.Метою створення групи є:- забезпечення рівних прав та можливостей для різних соціальних груп населення на територій міста Луцька;- посилення політичної участі жінок у прийнятті рішень у місті Луцьку;- посилення участі жінок у миротворчих процесах;- Надання політиці рівних прав і можливостей цілеспрямованості та системності;- активізація діалогу з неурядовими та громадськими організаціями та громадськими організаціями, що працюють у сфері політики рівних можливостей.