У Луцькраді створили групу, яка має посилити вплив жінок на політичне життя міста
Сьогодні, 18:30
Депутати Луцькради створили групу «Рівні можливості», яка має на меті активізувати участь жінок у політичному житті та забезпечити рівні можливості у політиці для чоловіків та жінок.
Відповідне оголошення зробили на пленарному засіданні сесії міської ради у середу, 31 жовтня.
До групи увійшли депутати Анна Мовяк, Алла Надточій, Олександр Лазука, Тарас Шляхтич та Юлія Вусенко. Головою групи стала Юлія Вусенко.
Метою створення групи є:
- забезпечення рівних прав та можливостей для різних соціальних груп населення на територій міста Луцька;
- посилення політичної участі жінок у прийнятті рішень у місті Луцьку;
- посилення участі жінок у миротворчих процесах;
- Надання політиці рівних прав і можливостей цілеспрямованості та системності;
- активізація діалогу з неурядовими та громадськими організаціями та громадськими організаціями, що працюють у сфері політики рівних можливостей.
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Відповідне оголошення зробили на пленарному засіданні сесії міської ради у середу, 31 жовтня.
До групи увійшли депутати Анна Мовяк, Алла Надточій, Олександр Лазука, Тарас Шляхтич та Юлія Вусенко. Головою групи стала Юлія Вусенко.
Метою створення групи є:
- забезпечення рівних прав та можливостей для різних соціальних груп населення на територій міста Луцька;
- посилення політичної участі жінок у прийнятті рішень у місті Луцьку;
- посилення участі жінок у миротворчих процесах;
- Надання політиці рівних прав і можливостей цілеспрямованості та системності;
- активізація діалогу з неурядовими та громадськими організаціями та громадськими організаціями, що працюють у сфері політики рівних можливостей.
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