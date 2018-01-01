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У Луцькраді створили групу, яка має посилити вплив жінок на політичне життя міста

У Луцькраді створили групу, яка має посилити вплив жінок на політичне життя міста
Депутати Луцькради створили групу «Рівні можливості», яка має на меті активізувати участь жінок у політичному житті та забезпечити рівні можливості у політиці для чоловіків та жінок.

Відповідне оголошення зробили на пленарному засіданні сесії міської ради у середу, 31 жовтня.

До групи увійшли депутати Анна Мовяк, Алла Надточій, Олександр Лазука, Тарас Шляхтич та Юлія Вусенко. Головою групи стала Юлія Вусенко.

Метою створення групи є:

- забезпечення рівних прав та можливостей для різних соціальних груп населення на територій міста Луцька;
- посилення політичної участі жінок у прийнятті рішень у місті Луцьку;
- посилення участі жінок у миротворчих процесах;
- Надання політиці рівних прав і можливостей цілеспрямованості та системності;
- активізація діалогу з неурядовими та громадськими організаціями та громадськими організаціями, що працюють у сфері політики рівних можливостей.

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Теги: права жінок, політика, Луцьк
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