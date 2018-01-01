Депутати проігнорували прохання лучан підключити їх до загальноміських комунікацій
Сьогодні, 20:59
Депутати Луцькради не підтримали запит їхньої колеги Юлії Вусенко щодо підключення комунікацій до будинку на проспекті Соборності, 16 в.
Голосування відбулося у середу, 31 жовтня, на пленарному засіданні сесії міськради.
Депутат Юлія Вусенко зауважила, що до неї звернулися мешканці будинку на проспекті Соборност 16В з проблемою підключення до загальноміських мереж водопостачання та електропостачання їх будинку.
У своєму запиті депутат попросила надати інформацію щодо введення будинку в експлуатацію, а також укладання договорі водо- та електропостачання із жителями будинку.
Разом з тим депутат попросила надати інформацію щодо отримання дозволів на встановлення літніх кафе, а також на функціонування закладів громадського харчування за цією ж адресою.
Депутати не підтримали запит колеги.
Зауважимо, що йдеться про будинок за РАЦСом, де нещодавно відкрили новий ресторан "На вогні", а раніше була «Львівська майстерня шоколаду».
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Голосування відбулося у середу, 31 жовтня, на пленарному засіданні сесії міськради.
Депутат Юлія Вусенко зауважила, що до неї звернулися мешканці будинку на проспекті Соборност 16В з проблемою підключення до загальноміських мереж водопостачання та електропостачання їх будинку.
У своєму запиті депутат попросила надати інформацію щодо введення будинку в експлуатацію, а також укладання договорі водо- та електропостачання із жителями будинку.
Разом з тим депутат попросила надати інформацію щодо отримання дозволів на встановлення літніх кафе, а також на функціонування закладів громадського харчування за цією ж адресою.
Депутати не підтримали запит колеги.
Зауважимо, що йдеться про будинок за РАЦСом, де нещодавно відкрили новий ресторан "На вогні", а раніше була «Львівська майстерня шоколаду».
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