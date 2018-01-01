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Депутати проігнорували прохання лучан підключити їх до загальноміських комунікацій

Депутати проігнорували прохання лучан підключити їх до загальноміських комунікацій
Депутати Луцькради не підтримали запит їхньої колеги Юлії Вусенко щодо підключення комунікацій до будинку на проспекті Соборності, 16 в.

Голосування відбулося у середу, 31 жовтня, на пленарному засіданні сесії міськради.

Депутат Юлія Вусенко зауважила, що до неї звернулися мешканці будинку на проспекті Соборност 16В з проблемою підключення до загальноміських мереж водопостачання та електропостачання їх будинку.

У своєму запиті депутат попросила надати інформацію щодо введення будинку в експлуатацію, а також укладання договорі водо- та електропостачання із жителями будинку.

Разом з тим депутат попросила надати інформацію щодо отримання дозволів на встановлення літніх кафе, а також на функціонування закладів громадського харчування за цією ж адресою.

Депутати не підтримали запит колеги.

Зауважимо, що йдеться про будинок за РАЦСом, де нещодавно відкрили новий ресторан "На вогні", а раніше була «Львівська майстерня шоколаду».


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Теги: Вусенко, Соборності, комунікації
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