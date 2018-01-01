Депутати проігнорували прохання лучан підключити їх до загальноміських комунікацій

Депутати Луцькради не підтримали запит їхньої колеги Юлії Вусенко щодо підключення комунікацій до будинку на проспекті Соборності, 16 в.Голосування відбулося у середу, 31 жовтня, на пленарному засіданні сесії міськради.Депутатзауважила, що до неї звернулися мешканці будинку на проспекті Соборност 16В з проблемою підключення до загальноміських мереж водопостачання та електропостачання їх будинку.У своєму запиті депутат попросила надати інформацію щодо введення будинку в експлуатацію, а також укладання договорі водо- та електропостачання із жителями будинку.Разом з тим депутат попросила надати інформацію щодо отримання дозволів на встановлення літніх кафе, а також на функціонування закладів громадського харчування за цією ж адресою.Депутати не підтримали запит колеги.Зауважимо, що йдеться про будинок за РАЦСом, де нещодавно відкрили новий ресторан "На вогні", а раніше була «Львівська майстерня шоколаду».