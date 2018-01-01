Дмитро Монатік став редактором чоловічого журналу

Лучанинстав головним редактором листопадового номера чоловічого журналу "XXL ukraine".Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram."Коли мені передзвонили з редакції @xxl_ukraine з пропозицією стати головним редактором листопадового видання з чоловічим характером, я, зізнатися чесно, був збентежений. Це ж яка відповідальність! Та ще й інтерв'ю взяти дозволили у кого захочеться. Погодився я, звичайно, відразу", - йдеться у дописі.Співак зазначив, що вже завтра ( 1 листопапада, - ред.) на прилавках з'явиться новий номер "XXL ukraine".