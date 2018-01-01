Дмитро Монатік став редактором чоловічого журналу
Сьогодні, 09:30
Лучанин Дмитро Монатік став головним редактором листопадового номера чоловічого журналу "XXL ukraine".
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Коли мені передзвонили з редакції @xxl_ukraine з пропозицією стати головним редактором листопадового видання з чоловічим характером, я, зізнатися чесно, був збентежений. Це ж яка відповідальність! Та ще й інтерв'ю взяти дозволили у кого захочеться. Погодився я, звичайно, відразу", - йдеться у дописі.
Співак зазначив, що вже завтра ( 1 листопапада, - ред.) на прилавках з'явиться новий номер "XXL ukraine".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Коли мені передзвонили з редакції @xxl_ukraine з пропозицією стати головним редактором листопадового видання з чоловічим характером, я, зізнатися чесно, був збентежений. Це ж яка відповідальність! Та ще й інтерв'ю взяти дозволили у кого захочеться. Погодився я, звичайно, відразу", - йдеться у дописі.
Співак зазначив, що вже завтра ( 1 листопапада, - ред.) на прилавках з'явиться новий номер "XXL ukraine".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянину «світить» 4 роки тюрми за хабар поліцейському
Сьогодні, 09:56
Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся із вантажівкою. ФОТО
Сьогодні, 09:43
Дмитро Монатік став редактором чоловічого журналу
Сьогодні, 09:30
Мегавідкриття у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку на 1 листопада
Сьогодні, 09:00