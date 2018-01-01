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Дмитро Монатік став редактором чоловічого журналу

Дмитро Монатік став редактором чоловічого журналу
Лучанин Дмитро Монатік став головним редактором листопадового номера чоловічого журналу "XXL ukraine".

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Коли мені передзвонили з редакції @xxl_ukraine з пропозицією стати головним редактором листопадового видання з чоловічим характером, я, зізнатися чесно, був збентежений. Це ж яка відповідальність! Та ще й інтерв'ю взяти дозволили у кого захочеться. Погодився я, звичайно, відразу", - йдеться у дописі.

Співак зазначив, що вже завтра ( 1 листопапада, - ред.) на прилавках з'явиться новий номер "XXL ukraine".

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Теги: Дмитро Монатік, журнал
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