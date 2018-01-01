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У Луцьку легковик збив жінку. ФОТО

У Луцьку легковик збив жінку. ФОТО
У Луцьку на вулиці Львівській Peugeot збив жінку.

Інцидент трапився у середу, 1 листопада, майже о 10:00.

Зазначимо, що вона перебігала дорогу у невстановленому місці.

Водій легковика розповів, що не побачив жінки.

Потерпілу госпіталізували.

На місці ДТП працювала патрульна поліція.
У Луцьку легковик збив жінку. ФОТО
У Луцьку легковик збив жінку. ФОТО
У Луцьку легковик збив жінку. ФОТО
У Луцьку легковик збив жінку. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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