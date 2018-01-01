У Луцьку легковик збив жінку. ФОТО





Інцидент трапився у середу, 1 листопада, майже о 10:00.



Зазначимо, що вона перебігала дорогу у невстановленому місці.



Водій легковика розповів, що не побачив жінки.



Потерпілу госпіталізували.



На місці ДТП працювала патрульна поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Львівській Peugeot збив жінку.Інцидент трапився у середу, 1 листопада, майже о 10:00.Зазначимо, що вона перебігала дорогу у невстановленому місці.Водій легковика розповів, що не побачив жінки.Потерпілу госпіталізували.На місці ДТП працювала патрульна поліція.

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