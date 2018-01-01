У Луцьку легковик збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 10:20
У Луцьку на вулиці Львівській Peugeot збив жінку.
Інцидент трапився у середу, 1 листопада, майже о 10:00.
Зазначимо, що вона перебігала дорогу у невстановленому місці.
Водій легковика розповів, що не побачив жінки.
Потерпілу госпіталізували.
На місці ДТП працювала патрульна поліція.
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Інцидент трапився у середу, 1 листопада, майже о 10:00.
Зазначимо, що вона перебігала дорогу у невстановленому місці.
Водій легковика розповів, що не побачив жінки.
Потерпілу госпіталізували.
На місці ДТП працювала патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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