Судили луцького депутата, який втікав від поліції на краденому мотоциклі

Андрій Авраменко заплатить 153 гривні штрафу за те, що не зупинився на вимогу поліцейських, коли влаштував гонки Луцьком на краденому мотоциклі Kawasaki.



Таке покарання йому призначив днями Луцький міськрайонний суд.



Так, днями суддя Валентина Кирилюк розглянула справу про адміністративне правопорушення депутатом міської ради, директором Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрієм Авраменком. Йдеться, зокрема, про те невиконання вимог про зупинку, коли Авраменко на початку жовтня на швидкості «розсікав» містом на мотоциклі Kawasaki.



У постанові, яку винесла суддя, йдеться про те, що поліцейські вимагали зупинитися, подаючи світловий сигнал синього та червоного кольору, звуковий сигнал, а також через гучномовець.



Служителі Феміди зазначають, що Авраменко щиро розкаявся у вчиненому. Зазначимо, що журналістам Інформаційного агентства ВолиньPost Авраменко узагалі сказав, що «ніякого інциденту не було».



До слова, невиконання вимог про зупинку може каратися накладенням штрафу в розмірі дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (153 гривні) або позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців. Авраменку ж обрали перший варіант. Мовляв, щиро покаявся.



Нагадаємо, у Луцьку поліція 5 жовтня влаштувала погоню за мотоциклістом, який порушував правила дорожнього руху. Чоловіка затримали на території спорткомплексу Луцького національного технічного університету. 41-річний керманич повідомив, що взяв мотоцикл покататись, та він йому не належить. Інспектори також з’ясували, що Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що горе-мотоциклістом виявився депутат Луцької міської ради Андрій Авраменко. Таку інформацію журналістам підтвердили декілька джерел. Сам депутат, навіть не дослухавши питання, заперечив будь-які інциденти з поліцією.



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