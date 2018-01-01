Показали фантастичні світлини житлового комплексу «Супернова»*





Але є в місті локації, де гра світла малює виняткове полотно, яке не знайдеш ніде. І, мабуть, найкраща з них — будівельний майданчик житлового комплексу



На «Суперновій» завершили зовнішні роботи на перших трьох будинках і облаштовують територію: виклали пішохідні доріжки бруківкою, з боків якої зеленіє акуратна трава. Тут викладають оригінальний візерунок, що надає індивідуальності кожній будівлі.



Зрештою, це видовище з тих, яке краще один раз побачити, ніж сто разів про нього почути. Тож гортайте вниз та насолоджуйтеся світлинами.



Детальну інформацію про ЖК «Супернова» можна отримати у відділі продажів: 095 030 20 10, 096 030 20 10, вул. Цегельна, 28, м. Луцьк.



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