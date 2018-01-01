вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали фантастичні світлини житлового комплексу «Супернова»*

Показали фантастичні світлини житлового комплексу «Супернова»*
Коли ніч огортає Луцьк, на темному небі по одній запалюються сотні зірок. Водночас у місті спалахують його власні зірки — це тисячі ліхтарів та ламп на вулицях та в будинках. Вони створюють неповторно чарівний Луцьк, в який не можливо не закохатися.

Але є в місті локації, де гра світла малює виняткове полотно, яке не знайдеш ніде. І, мабуть, найкраща з них — будівельний майданчик житлового комплексу «Супернова», який зводить Будівельна компанія «Інвестор» в районі вулиці Львівської, – повідомляє Район.Луцьк.

На «Суперновій» завершили зовнішні роботи на перших трьох будинках і облаштовують територію: виклали пішохідні доріжки бруківкою, з боків якої зеленіє акуратна трава. Тут викладають оригінальний візерунок, що надає індивідуальності кожній будівлі.

Зрештою, це видовище з тих, яке краще один раз побачити, ніж сто разів про нього почути. Тож гортайте вниз та насолоджуйтеся світлинами.

Детальну інформацію про ЖК «Супернова» можна отримати у відділі продажів: 095 030 20 10, 096 030 20 10, вул. Цегельна, 28, м. Луцьк.

Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:14
У Луцьку загорівся припаркований автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
Показали фантастичні світлини житлового комплексу «Супернова»*
Сьогодні, 14:48
На Волині судили сільського голову за махінації із землею
Сьогодні, 14:43
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
Сьогодні, 14:27
Схожі новини
Розповіли, як заробити на нерухомості* Розповіли, як заробити на нерухомості*
31 жовтень, 16:23
У селі під Луцьком «Інвестор» зводить комплекс приватних будинків* У селі під Луцьком «Інвестор» зводить комплекс приватних будинків*
31 жовтень, 09:34
ЖК «Парковий квартал» з висоти пташиного польоту. ВІДЕО* ЖК «Парковий квартал» з висоти пташиного польоту. ВІДЕО*
30 жовтень, 12:14
Поблизу Луцька з'явиться модерний житловий комплекс. ВІДЕО* Поблизу Луцька з'явиться модерний житловий комплекс. ВІДЕО*
25 жовтень, 13:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ТМ «Щедрик» – унікальна молочна продукція, рекомендована дітям*
31 жовтень, 10:00
 2
Порошенко привітав українців із 100-річчям Листопадового чину
Сьогодні, 15:16
 0
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:14
 0
У Луцьку загорівся припаркований автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
 0
Показали фантастичні світлини житлового комплексу «Супернова»*
Сьогодні, 14:48
 0
Медіа
відео
1/8