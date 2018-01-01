На луцькому ток-шоу вийде інтерв'ю із владикою Михаїлом. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
У Луцьку з'ясують, чи можлива єдність між православними церквами України.
На луцькому ток-шоу "Протилежний погляд" розкажуть, яким чином має створюватись єдина помісна церква та хто обиратиме її очільника.
"Що думає митрополит про святкування «Хеловіна» та чому церква ініціювали перенесення «Дня міста» дивіться цієї п’ятниці у Великому інтерв’ю митрополита Луцького і Волинського Михаїла о 17:35 на ТК «UA: Волинь». А також у неділю о 19:00", - повідомили автори проекту.
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На луцькому ток-шоу "Протилежний погляд" розкажуть, яким чином має створюватись єдина помісна церква та хто обиратиме її очільника.
"Що думає митрополит про святкування «Хеловіна» та чому церква ініціювали перенесення «Дня міста» дивіться цієї п’ятниці у Великому інтерв’ю митрополита Луцького і Волинського Михаїла о 17:35 на ТК «UA: Волинь». А також у неділю о 19:00", - повідомили автори проекту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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