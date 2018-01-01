Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 листопада





У Луцьку можливий невеликий дощ.



У Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +9…+11 градусів, удень підніметься до +14…+16.



Вітер південно-східний і південний, 1-4 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку можливий невеликий дощ.У Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +9…+11 градусів, удень підніметься до +14…+16.Вітер південно-східний і південний, 1-4 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

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