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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 листопада
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку можливий невеликий дощ.

У Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +9…+11 градусів, удень підніметься до +14…+16.

Вітер південно-східний і південний, 1-4 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, прогноз
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