Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 листопада
Сьогодні, 19:48
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку можливий невеликий дощ.
У Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +9…+11 градусів, удень підніметься до +14…+16.
Вітер південно-східний і південний, 1-4 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
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У Луцьку можливий невеликий дощ.
У Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +9…+11 градусів, удень підніметься до +14…+16.
Вітер південно-східний і південний, 1-4 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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