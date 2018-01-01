У Луцьку презентували книгу «Зграя». ФОТО

У центральній бібліотеці для дітей відбулася презентація книги «Зграя» за участі автораДо Луцька приїхала українська письменниця Анастасія Нікуліна, яка у 2016 році здобула перемогу в Міжнародному конкурсі «Коронація слова» в номінації «П'єси для дітей», - повідомили у луцькій мерії.Під час заходу відбувався активний діалог письменниці з присутніми на тему її нової книги «Зграя»: паркур це спорт чи небезпека; бути сильним – це бути зверхнім і принижувати інших, слабших, чи це просто бути фізично здоровим; чи є справжня дружба і взаємопідтримка.Обговорили і питання взаємовідносин дітей і батьків. Саме про ці стосунки та про небезпеку світової павутини ще одна книга Анастасії Нікуліної «Сіль для моря, або Синій Кит», яка теж була в темі розмови. Книга здобула міжнародну українсько-німецьку літературну премію імені Олеся Гончара 2018 року у номінації «Проза» та відзнаку «Найкраща книга для підлітків» за підсумками року премії «Глиняний кіт — 2018».Учасники зустрічі довго не відпускали письменницю, ставлячи чимало цікавих, дотепних і серйозних запитань.