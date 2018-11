Пишна волинянка змагалася за корону «Міс Україна Plus Size». ФОТО

Волинянка Катерина Ващук

Учасниця «Модель XL» ковельчанкабула учасницею міжнародного конкурсу краси «Міс Україна Plus Size».Нещодавно учасниці проекту «Модель XL» на «1+1» взяли участь в міжнародному конкурсі «Міс Україна Plus Size», засновницею якого стала учасниця першого сезонуНа подіум вийшли 22 конкурсантки, щоб позмагатися за головну корону конкурсу та представити Україну на міжнародному змаганні «Miss World Plus Size», який відбудеться на Філіпінах.Змагання пишних красунь викликало інтерес світових ЗМІ, про свідчить публікація на авторитетному британському новинному ресурсі.У конкурсі взяли участь зірки другого сезону «Модель XL»- дівчина з 13 розміром грудей, волинянка- улюблениця судді «Модель XL», учасниці кастингу проектуПишні красуні вийшли на подіум у відвертих образах під супровід українського музиканта Влада Дарвіна. Протягом конкурсу дівчата з’являлися на сцені у весільних сукнях, нижній білизні та вечірніх образах, а їхнє дефіле оцінювали суддіЗа рішенням журі корону отримала учасниця другого сезону проекту «Модель XL»із Білої Церкви Київської області. Вже за місяць Наталія представить Україну на всесвітньому конкурсі «Miss World Plus Size» на Філіпінах.