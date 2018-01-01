Пишна волинянка змагалася за корону «Міс Україна Plus Size». ФОТО
Сьогодні, 13:08
Учасниця «Модель XL» ковельчанка Катерина Ващук була учасницею міжнародного конкурсу краси «Міс Україна Plus Size».
Нещодавно учасниці проекту «Модель XL» на «1+1» взяли участь в міжнародному конкурсі «Міс Україна Plus Size», засновницею якого стала учасниця першого сезону Вікторія Щелко.
На подіум вийшли 22 конкурсантки, щоб позмагатися за головну корону конкурсу та представити Україну на міжнародному змаганні «Miss World Plus Size», який відбудеться на Філіпінах.
Змагання пишних красунь викликало інтерес світових ЗМІ, про свідчить публікація на авторитетному британському новинному ресурсі.
У конкурсі взяли участь зірки другого сезону «Модель XL» Міла Кузнєцова - дівчина з 13 розміром грудей, волинянка Катерина Ващук - улюблениця судді «Модель XL» Богдана Юсипчука, учасниці кастингу проекту Марія Тарасова, Наталія Кудренко, Тетяна Котелкіна, Марія Сокульська, Валерія Гусєва та Ірина Урбан.
Пишні красуні вийшли на подіум у відвертих образах під супровід українського музиканта Влада Дарвіна. Протягом конкурсу дівчата з’являлися на сцені у весільних сукнях, нижній білизні та вечірніх образах, а їхнє дефіле оцінювали судді Віта Буланна, Михайло Присяжнюк, Ліка Холоімова, Марта Марнауз, Наталя Шептицька, Яна Осіпова, Анна Горбань, Ірина Рибарчук, Маруся Якименко, Анна Кривець та Аліса Чекорська.
За рішенням журі корону отримала учасниця другого сезону проекту «Модель XL» Наталія Кудренко із Білої Церкви Київської області. Вже за місяць Наталія представить Україну на всесвітньому конкурсі «Miss World Plus Size» на Філіпінах.
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Нещодавно учасниці проекту «Модель XL» на «1+1» взяли участь в міжнародному конкурсі «Міс Україна Plus Size», засновницею якого стала учасниця першого сезону Вікторія Щелко.
На подіум вийшли 22 конкурсантки, щоб позмагатися за головну корону конкурсу та представити Україну на міжнародному змаганні «Miss World Plus Size», який відбудеться на Філіпінах.
Змагання пишних красунь викликало інтерес світових ЗМІ, про свідчить публікація на авторитетному британському новинному ресурсі.
У конкурсі взяли участь зірки другого сезону «Модель XL» Міла Кузнєцова - дівчина з 13 розміром грудей, волинянка Катерина Ващук - улюблениця судді «Модель XL» Богдана Юсипчука, учасниці кастингу проекту Марія Тарасова, Наталія Кудренко, Тетяна Котелкіна, Марія Сокульська, Валерія Гусєва та Ірина Урбан.
Пишні красуні вийшли на подіум у відвертих образах під супровід українського музиканта Влада Дарвіна. Протягом конкурсу дівчата з’являлися на сцені у весільних сукнях, нижній білизні та вечірніх образах, а їхнє дефіле оцінювали судді Віта Буланна, Михайло Присяжнюк, Ліка Холоімова, Марта Марнауз, Наталя Шептицька, Яна Осіпова, Анна Горбань, Ірина Рибарчук, Маруся Якименко, Анна Кривець та Аліса Чекорська.
За рішенням журі корону отримала учасниця другого сезону проекту «Модель XL» Наталія Кудренко із Білої Церкви Київської області. Вже за місяць Наталія представить Україну на всесвітньому конкурсі «Miss World Plus Size» на Філіпінах.
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