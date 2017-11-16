Фіналісти конкурсу «Обличчя Інвесора» отримали подарунки від компанії. ФОТО*

Будівельна компанія «Інвестор» підбила офіційні підсумки конкурсу «Обличчя Інвестора» та нагородила фіналістів.Вручення подарунків відбулося у п’ятницю, 2 листопада.Директор Будівельної компанії «Інвестор»подякував усім учасникам, які виявили бажання стати обличчям компанії та зазначив, що сподівається на плідну співпрацю як з переможцями, так і з фіналістами.«Для реклами ми хочемо залучати людей, які живуть у нашому місті. Обрати когось самостійно ми би не могли, тому ми придумали таку річ, як «Обличчя Інвестора». Ми вдячні усім, хто брав участь, вдячні тим, хто переміг, бо ви витратили на нас свій час, свої зусилля. Ми будемо максимально ефективно це відпрацьовувати. Тих, хто вийшов у фінал, але не переміг, будемо просити долучатися до якоїсь реклами, якщо вони, звісно, погодяться. Щоб всім було цікаво. А вже з переможцями окремо зустрінемося і домовимося про співпрацю. Їх будемо максимально рекламувати», – розповів Андрій Разумовський.За словами маркетолога групи компаній «Інвестор», на кастинг відібрали більше 40 дітей та дівчат дорослого віку, з яких в результаті обрали 8 фіналістів.Організатори були приємно здивовані активністю лучан, а тому вдячні і учасникам конкурсу, і тим, хто брав участь в онлайн-голосуваннях.«Ми дуже вдячні всім, хто зміг долучитися до цього конкурсу. Ми не очікували, що буде стільки зворотнього зв’язку від людей. Сподіваюся, що ті учасники, які не пройшли, не залишаться на нас ображеними, а ті, які пройшли, – плідно з нами поспівпрацюють», – зазначила Ірина Новосад.Відтак, фіналістами конкурсу стали:Серед дітей:таСеред дівчат дорослого віку:таУ результаті онлайн-голосування перемогу здобулита, а такожУсі перможці та фіналісти отримали подарунки, а для дівчат компанія підготувала сертифікати на модний одяг від партнера конкурсу «Обличчя Інвестора» A Tan by Андре Тан.Разом з тим, учасники конкурсу подякували «Інвестору» за можливість отримати новий досвід, адже для багатьох з них участь у такому конкурсі була справжнім викликом.«Я ніколи не брала участі в конкурсах, але коли я побачила цей конкурс від «Інвестора», то зрозуміла, що мушу перемогти. Це складається з двох аспектів. Перше – це те, що я дизайнер, а мій тато був будівельником, і мені з дитинства відома будівельна справа. Потім я вчилася на дизайнера інтер'єру, зараз працюю з різними типами дизайну. До того ж, я працюю моделлю, тому кому, як не мені?Дякую, що всі мої знайомі та близькі підтримували мене у цьому конкурсі. І, звичайно, дякую дівчатам, які були моїми суперницями, всі також були дуже гарними, але соцмережа вибрала мене», – розповіла переможниця конкурсу Олена Григоренко.