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У Луцьку говорили, якою має бути зовнішня реклама у місті

У Луцьку говорили, якою має бути зовнішня реклама у місті
У Луцьку вирішували питання вдосконалення розміщення зовнішньої реклами та можливості реформування існуючої мережі.

Про це говорили під час круглого столу 2 листопада.

Участь у ньому взяли владці, суб’єкти підприємництва, оператори рекламного ринку.

Учасники наради переглянули відеодемонстрацію стану зовнішньої реклами у Луцьку. За словами заступника начальника відділу розвитку підприємництва та реклами Валерія Удота, концепція зовнішньої реклами у Луцьку — застаріла, а засоби розміщення зовнішньої реклами потребують заміни. Тому реформа розміщення зовнішньої реклами є необхідною.

За його словами, найбільш насиченими зовнішньою рекламою є проспект Соборності та вулиця Конякіна.

Також на розгляд присутніх представили нові рекламні конструкції типу “Сіті лайт” - цифрові, світлодіодні, ролерові, “Скролл”, відеоекрани.

Досвідом впровадження реформи зовнішньої реклами у місті Києві поділилася Голова асоціації операторів зовнішньої реклами України Оксана Поліщук. За її словами, реформа зовнішньої реклами охопила багато українських міст.

У Києві реформування розпочалося шляхом діалогу влади, бізнесу та громадськості, який тривав близько півтора року. Результатом стало напрацювання концепції розміщення рекламних конструкцій. Після цього розробили схему їх розміщення по місту.

Також учасники наради мали можливість дізнатися про сучасне виробництво рекламних засобів, висловити свої думки та пропозиції з приводу впровадження реформи зовнішньої реклами у Луцьку.

У Луцьку говорили, якою має бути зовнішня реклама у місті
У Луцьку говорили, якою має бути зовнішня реклама у місті
У Луцьку говорили, якою має бути зовнішня реклама у місті
У Луцьку говорили, якою має бути зовнішня реклама у місті
У Луцьку говорили, якою має бути зовнішня реклама у місті
У Луцьку говорили, якою має бути зовнішня реклама у місті
У Луцьку говорили, якою має бути зовнішня реклама у місті
У Луцьку говорили, якою має бути зовнішня реклама у місті
У Луцьку говорили, якою має бути зовнішня реклама у місті
У Луцьку говорили, якою має бути зовнішня реклама у місті
У Луцьку говорили, якою має бути зовнішня реклама у місті

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Теги: реклама, Луцьк
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