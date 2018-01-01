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«Інвестор» презентував нові умови відтермінування на таунхауси у ЖК «Струмочок»*

«Інвестор» презентував нові умови відтермінування на таунхауси у ЖК «Струмочок»*
Будівельна компанія «Інвестор» запропонувала нові умови відтермінування від забудовника для купівлі таунхаусів у ЖК «Струмочок».

Як розповів директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, компанія завжди намагається пропонувати нові та цікаві пропозиції своїм потенційним покупцям. Нова акція від «Інвестора» щодо купівлі таунхаусів з відтермінуванням платежу діятиме на 5 будинків.

«Ми підготували хороші пропозиції для наших клієнтів для того, щоб їм було цікавіше купувати. Ми любимо «Струмочок», бо це зовсім інший формат житла. Що взагалі таке таунхаус? Це коли у тебе немає сусідів зверху, є тільки сусіди справа-зліва, або тільки зліва, або тільки справа. Є місце для двох машин і ви живете на території, де немає багато людей, а ця територія охороняється, тобто комфорт – максимальний. До того ж, таунхауси не потребують такого догляду, як приватні будинки.

Ми готові запропонувати п’ять таунхаусів з авансом тільки 10% і відтермінуванням, при потребі, на рік, два чи три. Пропозиція буде діяти місяць-два, адже кількість таунхаусів обмежена», – розповів Андрій Разумовський.

«Інвестор» презентував нові умови відтермінування на таунхауси у ЖК «Струмочок»*


Компанія пропонує три типових планування таунхаусів. Кожен з них має свої особливості та переваги.

Типовий варіант облаштування таунхаусу – це «Класичний». Він має 4 кімнати та загальну площу 130,61 м2.

«Інвестор» презентував нові умови відтермінування на таунхауси у ЖК «Струмочок»*


Не меншим попитом користується «Сімейний» таунхаус. Його зробили максимально комфортним для проживання з дітьми, також тут передбачений гараж на першому поверсі. Таунхаус має 4 кімнати, а загальна проща будинку становить 127, 18 м2.

«Інвестор» презентував нові умови відтермінування на таунхауси у ЖК «Струмочок»*


Ще один варіант – таунхаус «Затишний», який ідеально підходить для молодих сімей. Тут забудовник запропонував 3 кімнати, а загальна проща будинку – 119,16 м2.

«Інвестор» презентував нові умови відтермінування на таунхауси у ЖК «Струмочок»*


Згідно з умовами акції, покупець може відтермінувати виплату максимум на 3 роки, а перший внесок становить всього 10%. Акція діє з 2 листопада 2018 року.

Важливим є той факт, що з моменту здачі об’єкта в експлуатацію, тобто з липня 2020 року, нараховуватиметься додатково +9,99% на залишок суми.

Детальніше з проектом ЖК «Струмочок» можна ознайомитися тут.


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Теги: Струмочок, Інвестор
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