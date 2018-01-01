На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО

У Затурцівській ОТГ відкрили потужний інклюзивно-ресурсний центр.Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДАу facebook.Центр відкрив свої двері для дітей 2 листопада.Заклад створений на базі Затурцівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки», який також є осередком для педагогів, батьків та дітей з особливими освітніми потребами.Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, який був присутній на відкритті, зауважив, що в ІРЦ надаватиме корекційно-розвиваючі послуги дітям і з прилеглих громад – Торчинської та Смолигівської та сільських рад – Війницької, Озютичівської та Березовичівської."Ці діти дійсно особливі. Їх особливість полягає у безмежній щирості, відкритості та доброті. Ми зобов`язані забезпечити їх особливою увагою, опікою та підтримкою, - промовив Олександр Савченко.Заклад обладнаний меблями, реабілітаційним обладнанням, дидактичними та ігровими матеріалами. Кабінети центру розміщені на 1 поверсі будівлі, яка облаштована пандусом.В центрі працюватимуть 8 кваліфікованих фахівців, серед яких два практичних психологи, два вчителі-логопеди, 2 дефектологи, реабілітолог та директор.До кінця року заплановано відкриття ще шести ІРЦ: в Іваничах, Ратному, Горохові, Луцьку, Нововолинську та Любомлі.