На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
Сьогодні, 18:50
У Затурцівській ОТГ відкрили потужний інклюзивно-ресурсний центр.
Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у facebook.
Центр відкрив свої двері для дітей 2 листопада.
Заклад створений на базі Затурцівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки», який також є осередком для педагогів, батьків та дітей з особливими освітніми потребами.
Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, який був присутній на відкритті, зауважив, що в ІРЦ надаватиме корекційно-розвиваючі послуги дітям і з прилеглих громад – Торчинської та Смолигівської та сільських рад – Війницької, Озютичівської та Березовичівської.
"Ці діти дійсно особливі. Їх особливість полягає у безмежній щирості, відкритості та доброті. Ми зобов`язані забезпечити їх особливою увагою, опікою та підтримкою, - промовив Олександр Савченко.
Заклад обладнаний меблями, реабілітаційним обладнанням, дидактичними та ігровими матеріалами. Кабінети центру розміщені на 1 поверсі будівлі, яка облаштована пандусом.
В центрі працюватимуть 8 кваліфікованих фахівців, серед яких два практичних психологи, два вчителі-логопеди, 2 дефектологи, реабілітолог та директор.
До кінця року заплановано відкриття ще шести ІРЦ: в Іваничах, Ратному, Горохові, Луцьку, Нововолинську та Любомлі.
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Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у facebook.
Центр відкрив свої двері для дітей 2 листопада.
Заклад створений на базі Затурцівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки», який також є осередком для педагогів, батьків та дітей з особливими освітніми потребами.
Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, який був присутній на відкритті, зауважив, що в ІРЦ надаватиме корекційно-розвиваючі послуги дітям і з прилеглих громад – Торчинської та Смолигівської та сільських рад – Війницької, Озютичівської та Березовичівської.
"Ці діти дійсно особливі. Їх особливість полягає у безмежній щирості, відкритості та доброті. Ми зобов`язані забезпечити їх особливою увагою, опікою та підтримкою, - промовив Олександр Савченко.
Заклад обладнаний меблями, реабілітаційним обладнанням, дидактичними та ігровими матеріалами. Кабінети центру розміщені на 1 поверсі будівлі, яка облаштована пандусом.
В центрі працюватимуть 8 кваліфікованих фахівців, серед яких два практичних психологи, два вчителі-логопеди, 2 дефектологи, реабілітолог та директор.
До кінця року заплановано відкриття ще шести ІРЦ: в Іваничах, Ратному, Горохові, Луцьку, Нововолинську та Любомлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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