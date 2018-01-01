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На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО

На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
У Затурцівській ОТГ відкрили потужний інклюзивно-ресурсний центр.

Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у facebook.

Центр відкрив свої двері для дітей 2 листопада.

Заклад створений на базі Затурцівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки», який також є осередком для педагогів, батьків та дітей з особливими освітніми потребами.

Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, який був присутній на відкритті, зауважив, що в ІРЦ надаватиме корекційно-розвиваючі послуги дітям і з прилеглих громад – Торчинської та Смолигівської та сільських рад – Війницької, Озютичівської та Березовичівської.

"Ці діти дійсно особливі. Їх особливість полягає у безмежній щирості, відкритості та доброті. Ми зобов`язані забезпечити їх особливою увагою, опікою та підтримкою, - промовив Олександр Савченко.

Заклад обладнаний меблями, реабілітаційним обладнанням, дидактичними та ігровими матеріалами. Кабінети центру розміщені на 1 поверсі будівлі, яка облаштована пандусом.

В центрі працюватимуть 8 кваліфікованих фахівців, серед яких два практичних психологи, два вчителі-логопеди, 2 дефектологи, реабілітолог та директор.

До кінця року заплановано відкриття ще шести ІРЦ: в Іваничах, Ратному, Горохові, Луцьку, Нововолинську та Любомлі.

На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
На Волині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО

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Теги: Затурці, інклюзивно-ресурсний центр
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