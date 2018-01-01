Стрілянина та криваві «розбірки»: лучанина ледь не вбили Рівненщині

На Рівненщині підозрюваного у замаху на вбивство лучанина взяли під варту.Уродженцю Донеччинни, який підозрюється у замаху на вбивство жителя Луцька, суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, - інформує ГУНП у Рівненській областіПовідомлення про те, що до рівненської лікарні медики «швидкої» доставили пораненого чоловіка надійшло до поліції 27 жовтня. Потерпілого виявили біля польової дороги поблизу села Городок Рівненського району.За попереднім оглядом у чоловіка, яким виявився 41-річний мешканець Луцька, лікарі виявили поранення, схожі на вогнепальні.Лікарі діагностували у пацієнта з Волині вогнепальні поранення правого плеча та грудної клітки з обох сторін, перелом ребра, розрив нижньої долі легені, наскрізне поранення діафрагми.Також 29 жовтня за допомогою до поліції звернулася 26-річна рівнянка, що її 31-річний чоловік іще 27 жовтня близько 13 години пішов із знайомим, жителем Луцька, із дому і місце його перебування невідоме, а телефон вимкнений.У рамках кримінального провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) поліцейські оголосили чоловіка у розшук.У результаті проведених розшукових заходів працівники управління карного розшуку та Рівненського районного відділення поліції поблизу села Хотинь у лісосмузі виявили спалений автомобіль «BMW 320D», яким рухалися безвісти зниклий рівнянин та лучанин.Оперативники з’ясували, що обидва чоловіки раніше судимі за майнові злочини і товаришували між собою. Того дня вони зустрілися неподалік дамби села Городок із іще одним чоловіком, який теж під’їхав на авто. Між ними виник конфлікт, у ході якого останній почав стріляти. 41-річний поранений чоловік зумів втекти. Діставшись до польової дороги, зупинив пересічний автомобіль, водій якого викликав «швидку».Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що до злочину може бути причетний 44-річний уродженець Донецької області, який мешкає у селі Метків. Чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, у тому чсилі і автівок, розбійного нападу та збуту наркотиків.«Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні замаху на вбивство, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник кримінальної поліції Сергій Волков. — Суд задовольнив клопотання слідчого та учора, другого листопада, обрав жителю Рівненського району запобіжний захід у виді тримання під вартою».Крім того, вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру у незаконному заволодінні та умисному знищенні транспортного засобу «BMW» шляхом підпалу.У рамках досудового розслідування правоохоронці також продовжують пошуки безвісти зниклого 31-річного рівнянина.