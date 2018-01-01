Стрілянина та криваві «розбірки»: лучанина ледь не вбили Рівненщині
Сьогодні, 15:29
На Рівненщині підозрюваного у замаху на вбивство лучанина взяли під варту.
Уродженцю Донеччинни, який підозрюється у замаху на вбивство жителя Луцька, суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, - інформує ГУНП у Рівненській області
Повідомлення про те, що до рівненської лікарні медики «швидкої» доставили пораненого чоловіка надійшло до поліції 27 жовтня. Потерпілого виявили біля польової дороги поблизу села Городок Рівненського району.
За попереднім оглядом у чоловіка, яким виявився 41-річний мешканець Луцька, лікарі виявили поранення, схожі на вогнепальні.
Лікарі діагностували у пацієнта з Волині вогнепальні поранення правого плеча та грудної клітки з обох сторін, перелом ребра, розрив нижньої долі легені, наскрізне поранення діафрагми.
Також 29 жовтня за допомогою до поліції звернулася 26-річна рівнянка, що її 31-річний чоловік іще 27 жовтня близько 13 години пішов із знайомим, жителем Луцька, із дому і місце його перебування невідоме, а телефон вимкнений.
У рамках кримінального провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) поліцейські оголосили чоловіка у розшук.
У результаті проведених розшукових заходів працівники управління карного розшуку та Рівненського районного відділення поліції поблизу села Хотинь у лісосмузі виявили спалений автомобіль «BMW 320D», яким рухалися безвісти зниклий рівнянин та лучанин.
Оперативники з’ясували, що обидва чоловіки раніше судимі за майнові злочини і товаришували між собою. Того дня вони зустрілися неподалік дамби села Городок із іще одним чоловіком, який теж під’їхав на авто. Між ними виник конфлікт, у ході якого останній почав стріляти. 41-річний поранений чоловік зумів втекти. Діставшись до польової дороги, зупинив пересічний автомобіль, водій якого викликав «швидку».
Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що до злочину може бути причетний 44-річний уродженець Донецької області, який мешкає у селі Метків. Чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, у тому чсилі і автівок, розбійного нападу та збуту наркотиків.
«Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні замаху на вбивство, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник кримінальної поліції Сергій Волков. — Суд задовольнив клопотання слідчого та учора, другого листопада, обрав жителю Рівненського району запобіжний захід у виді тримання під вартою».
Крім того, вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру у незаконному заволодінні та умисному знищенні транспортного засобу «BMW» шляхом підпалу.
У рамках досудового розслідування правоохоронці також продовжують пошуки безвісти зниклого 31-річного рівнянина.
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Уродженцю Донеччинни, який підозрюється у замаху на вбивство жителя Луцька, суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, - інформує ГУНП у Рівненській області
Повідомлення про те, що до рівненської лікарні медики «швидкої» доставили пораненого чоловіка надійшло до поліції 27 жовтня. Потерпілого виявили біля польової дороги поблизу села Городок Рівненського району.
За попереднім оглядом у чоловіка, яким виявився 41-річний мешканець Луцька, лікарі виявили поранення, схожі на вогнепальні.
Лікарі діагностували у пацієнта з Волині вогнепальні поранення правого плеча та грудної клітки з обох сторін, перелом ребра, розрив нижньої долі легені, наскрізне поранення діафрагми.
Також 29 жовтня за допомогою до поліції звернулася 26-річна рівнянка, що її 31-річний чоловік іще 27 жовтня близько 13 години пішов із знайомим, жителем Луцька, із дому і місце його перебування невідоме, а телефон вимкнений.
У рамках кримінального провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) поліцейські оголосили чоловіка у розшук.
У результаті проведених розшукових заходів працівники управління карного розшуку та Рівненського районного відділення поліції поблизу села Хотинь у лісосмузі виявили спалений автомобіль «BMW 320D», яким рухалися безвісти зниклий рівнянин та лучанин.
Оперативники з’ясували, що обидва чоловіки раніше судимі за майнові злочини і товаришували між собою. Того дня вони зустрілися неподалік дамби села Городок із іще одним чоловіком, який теж під’їхав на авто. Між ними виник конфлікт, у ході якого останній почав стріляти. 41-річний поранений чоловік зумів втекти. Діставшись до польової дороги, зупинив пересічний автомобіль, водій якого викликав «швидку».
Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що до злочину може бути причетний 44-річний уродженець Донецької області, який мешкає у селі Метків. Чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, у тому чсилі і автівок, розбійного нападу та збуту наркотиків.
«Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні замаху на вбивство, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник кримінальної поліції Сергій Волков. — Суд задовольнив клопотання слідчого та учора, другого листопада, обрав жителю Рівненського району запобіжний захід у виді тримання під вартою».
Крім того, вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру у незаконному заволодінні та умисному знищенні транспортного засобу «BMW» шляхом підпалу.
У рамках досудового розслідування правоохоронці також продовжують пошуки безвісти зниклого 31-річного рівнянина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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