«Треба скинутись йому на памперси»: водій волинської маршрутки справляє нужду в дворі багатоповерхівки





Про це повідомляє Людмила Лазоркіна-Бобер на



«Всім вже відомий скандальний водій, знову себе прославив. Щоразу як тільки він на маршруті, ходить систематично випорожнятися (в туалет) у двір багатоквартирного будинку на вулиці Мечнікова, 2. При тому що у кафе «Українські страви» туалет коштує 1грн\день.Треба скинутись йому на памперси», – написала Людмила у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій маршрутки «Незалежності – Льонозавод» справляє потреби у дворі багатоповерхівки.Про це повідомляєна сторінці «Я люблю Ковель» у Фейсбук.«Всім вже відомий скандальний водій, знову себе прославив. Щоразу як тільки він на маршруті, ходить систематично випорожнятися (в туалет) у двір багатоквартирного будинку на вулиці Мечнікова, 2. При тому що у кафе «Українські страви» туалет коштує 1грн\день.Треба скинутись йому на памперси», – написала Людмила у дописі.

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