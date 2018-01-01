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«Треба скинутись йому на памперси»: водій волинської маршрутки справляє нужду в дворі багатоповерхівки

«Треба скинутись йому на памперси»: водій волинської маршрутки справляє нужду в дворі багатоповерхівки
Водій маршрутки «Незалежності – Льонозавод» справляє потреби у дворі багатоповерхівки.

Про це повідомляє Людмила Лазоркіна-Бобер на сторінці «Я люблю Ковель» у Фейсбук.

«Всім вже відомий скандальний водій, знову себе прославив. Щоразу як тільки він на маршруті, ходить систематично випорожнятися (в туалет) у двір багатоквартирного будинку на вулиці Мечнікова, 2. При тому що у кафе «Українські страви» туалет коштує 1грн\день.Треба скинутись йому на памперси», – написала Людмила у дописі.

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Теги: маршрутка, водій
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