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У Луцьку – аварія: позашляховик евакуювали

У Луцьку – аварія: позашляховик евакуювали
На проспекті Грушевського у Луцьку 4 листопада сталася аварія.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Повідомляють, що автомобіль Kia Sorento зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes.

Обидві автівки отримали механічні пошкодження. В аварії ніхто не постраждав.

Згодом позашляховик Kia Sorento евакуювали з місця ДТП.

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Теги: аварія, Луцьк
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Коментарі 1
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Водій позашляховика лікар-гінеколог ВОКЛ Тригуб Микола Васильович.
Раніше у 2016 році мав проблеми із законом за насильство в сім'ї.
На цьому тлі, адмінку за ДТП він, напевне, розцінює як дрібницю.
Авто оформлене на його колишню дружину, якій він ще винен відшкодувати 50% вартості джипа.
Ну ... від сьогодні уже більше.)
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