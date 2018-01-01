У Луцьку – аварія: позашляховик евакуювали
Сьогодні, 14:31
На проспекті Грушевського у Луцьку 4 листопада сталася аварія.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Повідомляють, що автомобіль Kia Sorento зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes.
Обидві автівки отримали механічні пошкодження. В аварії ніхто не постраждав.
Згодом позашляховик Kia Sorento евакуювали з місця ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Повідомляють, що автомобіль Kia Sorento зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes.
Обидві автівки отримали механічні пошкодження. В аварії ніхто не постраждав.
Згодом позашляховик Kia Sorento евакуювали з місця ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Останні новини
У Луцьку – аварія: позашляховик евакуювали
Сьогодні, 14:31
У російсько-українській війні загинув волинянин Максим Пасичнюк
Сьогодні, 13:39
Померла активістка Катерина Гандзюк
Сьогодні, 13:03
Фестиваль свободи: Pianoбой «підірвав» публіку у «Промені». ФОТО
Сьогодні, 12:24
Волинські роботодавці платитимуть майже 112 тисяч штрафу за кожного неоформленого працівника
Сьогодні, 11:08
Раніше у 2016 році мав проблеми із законом за насильство в сім'ї.
На цьому тлі, адмінку за ДТП він, напевне, розцінює як дрібницю.
Авто оформлене на його колишню дружину, якій він ще винен відшкодувати 50% вартості джипа.
Ну ... від сьогодні уже більше.)