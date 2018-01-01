У Луцьку – аварія: позашляховик евакуювали





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Повідомляють, що автомобіль Kia Sorento зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes.



Обидві автівки отримали механічні пошкодження. В аварії ніхто не постраждав.



Згодом позашляховик Kia Sorento евакуювали з місця ДТП.



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