Центр Луцька і Старе місто залишилися без світла





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі "Волиньобленерго".



Так, майже об 11:00 5 листопада аварійно відключилася лінія.



Енергетики проведуть обстеження приблизно о 13:00.



За інформацією прес-служби, без світла залишився район Старого міста, вулиці Богдана Хмельницького, Лесі Українки, Драгоманова, Братковського та Набережній.

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