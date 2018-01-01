Центр Луцька і Старе місто залишилися без світла
Сьогодні, 11:12
У Луцьку в кількох районах зникло електропостачання.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі "Волиньобленерго".
Так, майже об 11:00 5 листопада аварійно відключилася лінія.
Енергетики проведуть обстеження приблизно о 13:00.
За інформацією прес-служби, без світла залишився район Старого міста, вулиці Богдана Хмельницького, Лесі Українки, Драгоманова, Братковського та Набережній.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі "Волиньобленерго".
Так, майже об 11:00 5 листопада аварійно відключилася лінія.
Енергетики проведуть обстеження приблизно о 13:00.
За інформацією прес-служби, без світла залишився район Старого міста, вулиці Богдана Хмельницького, Лесі Українки, Драгоманова, Братковського та Набережній.
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