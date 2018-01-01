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Центр Луцька і Старе місто залишилися без світла

Центр Луцька і Старе місто залишилися без світла
У Луцьку в кількох районах зникло електропостачання.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі "Волиньобленерго".

Так, майже об 11:00 5 листопада аварійно відключилася лінія.

Енергетики проведуть обстеження приблизно о 13:00.

За інформацією прес-служби, без світла залишився район Старого міста, вулиці Богдана Хмельницького, Лесі Українки, Драгоманова, Братковського та Набережній.

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Теги: світло, електропостачання
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