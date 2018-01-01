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Валідатори у луцьких маршрутках: платити за проїзд готівкою буде дорожче

Валідатори у луцьких маршрутках: платити за проїзд готівкою буде дорожче
З метою зменшення готівкового розрахунку у громадському транспорті, у міській раді розглядають варіант підняття плати для тих, хто розраховується «живими грошима».

Про це йшлося на засіданні круглого столу під час обговорення питання щодо впровадження нової системи проїзду у міському транспорті у понеділок, 5 листопада.

Так за словами начальника управління транспорту та зв’язку Володимира Степанова, наразі розглядають різні варіанти для того, аби Луцьк швидше перейшов на безготівкову систему оплати проїзду.

Він запевняє, що після встановлення варіаторів та системи, яка дозволяє платити за проїзд не використовуючи «живі гроші» лучани матимуть трохи часу, аби звикнути до нової системи.

Передбачається, що на початковому етапі квиток для проїзду можна буде купити у водія. Проте, аби стимулювати лучан користуватися безготівковою системою, вартість квитка, який купують за готівку може бути більшою.

Лучани зможуть обирати зручніший для себе спосіб оплати - використовувати банківську картку, картку лучанина, або ж користуватися технології NFC на своїх смартфонах.

Разом з тим, розглядають варіант підняття плати за проїзд після 20:00. Це, гадають в управлінні транспорту, стимулюватиме водіїв не сходити з маршруту раніше встановленого часу.

Наразі ці пропозиції ще не внесенні до проекту і знаходяться на стадії розгляду.


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Теги: транспорт, проїзд, валідатори
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Коментарі 1
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Ви що далбайоби чи що, вони і так мають ходити по графіку після 20:00 їх штрафувати треба а не піднімати вартість
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