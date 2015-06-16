У Луцьку на автомийці – стрілянина: загинула одна людина. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:19
У Луцьку на вулиці Набережній сталася стрілянина.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Так, стріляли на автомийці, що на вулиці Набарежній пообіді 5 листопада.
За попередньою інформацією, є один загиблий та кілька поранених.
На місці лежать гільзи від набоїв.
Наразі на місці інциденту працює швидка та поліція.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Так, стріляли на автомийці, що на вулиці Набарежній пообіді 5 листопада.
За попередньою інформацією, є один загиблий та кілька поранених.
На місці лежать гільзи від набоїв.
Наразі на місці інциденту працює швидка та поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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