У Луцьку на автомийці – стрілянина: загинула одна людина. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.



Так, стріляли на автомийці, що на вулиці Набарежній пообіді 5 листопада.



За попередньою інформацією, є один загиблий та кілька поранених.



На місці лежать гільзи від набоїв.



Наразі на місці інциденту працює швидка та поліція.









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