У стрілянині на Набережній поранили кримінального авторитета Аслана
Сьогодні, 15:29
У Луцьку на вулиці Набережній сталася стрілянина, у якій поранили кримінального авторитета Аслана.
Про це активістам, які зараз перебувають на місці події, сказали його дочка.
Так, стріляли на автомийці, що на вулиці Набарежній пообіді 5 листопада.
За попередньою інформацією,одна людина загинула, двох осіб госпіталізували. Тіло лежить в приміщенні кафе, яке на мийці.
На місці лежать гільзи від патронів.
Наразі на місці інциденту працює швидка та поліція.
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Про це активістам, які зараз перебувають на місці події, сказали його дочка.
Так, стріляли на автомийці, що на вулиці Набарежній пообіді 5 листопада.
За попередньою інформацією,одна людина загинула, двох осіб госпіталізували. Тіло лежить в приміщенні кафе, яке на мийці.
На місці лежать гільзи від патронів.
Наразі на місці інциденту працює швидка та поліція.
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