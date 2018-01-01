У стрілянині на Набережній поранили кримінального авторитета Аслана

Аслана.



Про це активістам, які зараз перебувають на місці події, сказали його дочка.



Так, стріляли на автомийці,



За попередньою інформацією,одна людина загинула, двох осіб госпіталізували. Тіло лежить в приміщенні кафе, яке на мийці.



На місці лежать гільзи від патронів.



Наразі на місці інциденту працює швидка та поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Набережній сталася стрілянина, у якій поранили кримінального авторитетаПро це активістам, які зараз перебувають на місці події, сказали його дочка.Так, стріляли на автомийці, що на вулиці Набарежній пообіді 5 листопада За попередньою інформацією,одна людина загинула, двох осіб госпіталізували. Тіло лежить в приміщенні кафе, яке на мийці.На місці лежать гільзи від патронів.Наразі на місці інциденту працює швидка та поліція.

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