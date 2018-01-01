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У стрілянині на Набережній поранили кримінального авторитета Аслана

У стрілянині на Набережній поранили кримінального авторитета Аслана
У Луцьку на вулиці Набережній сталася стрілянина, у якій поранили кримінального авторитета Аслана.

Про це активістам, які зараз перебувають на місці події, сказали його дочка.

Так, стріляли на автомийці, що на вулиці Набарежній пообіді 5 листопада.

За попередньою інформацією,одна людина загинула, двох осіб госпіталізували. Тіло лежить в приміщенні кафе, яке на мийці.

На місці лежать гільзи від патронів.

Наразі на місці інциденту працює швидка та поліція.

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Теги: стрілянина, Аслан
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Коментарі 4
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Активісти-ананісти
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кто пасмєл?!)
потихеньку витравлять з Луцька цю чорну пиздоту
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Нічого вже народ не боїться...
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Шкода, завдяки цим «кримінальним авторитетам» луцьк тримав порядок
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