Волинян попереджають про небезпеку кору та дифтерії
Сьогодні, 17:10
Епідеміологічна ситуація в області залишається напруженою.
Повідомили у відділі інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.
Зокрема, за оперативним даними протягом вихідних – 3-4 листопада 2018 року – на кір захворіло 7 осіб, з яких 5 – у Луцькому районі, ще 2 - у Ківерцівському районі. Загалом за останній тиждень захворіло 79 осіб, що у двічі більше від попереднього тижня.
Натомість, з початку року на Волині кором інфікувалося понад півтори тисячі осіб.
На сьогодні зареєстрували 4 спалахи. Так, у селі Підгайці Луцького району спалах з трьома вогнищами: 50 хворих – школярі, 14 – в побуті.
Також, в селі Боголюби Луцького району 3 хворих учнів; у місті Луцьк у побуті 3 хворих; на підприємстві «Кромберг енд Шуберт», де понад 5 тисяч працюючих – 15 хворих.
"Тож, в зв’язку зі складною епідемічною ситуацією, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації Олександра Савченка, продовжено канікули в школах Луцького району (в селах Підгайці, Крупа, Липини) до 11 листопада, а також у Люблинецькому ліцеї, Затурцівській школі-інтернат, один клас – на карантині у ЗОШ № 3 м. Нововолинськ та до 16 листопада продовжено канікули у школі с. Стара Лішня Іваничівського району", - йдеться у повідомленні.
Епідеміологи закликають усіх волинян, які не мають щеплень або щодо яких відсутні відомості, негайно вакцинуватися. Заклик стосується не лише профілактики кору, а й дифтерії. Оскільки, в недалекому майбутньому інфекціоністи прогнозують спалах і цієї недуги.
До слова, дифтерія небезпечніша за кір, адже смертність від цієї хвороби сягає до 50%. Вакцини від кору та дифтерії, як для дорослих, так і дітей, є безоплатними і їх в області достатньо аби досягти стійкого колективного імунітету.
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Повідомили у відділі інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.
Зокрема, за оперативним даними протягом вихідних – 3-4 листопада 2018 року – на кір захворіло 7 осіб, з яких 5 – у Луцькому районі, ще 2 - у Ківерцівському районі. Загалом за останній тиждень захворіло 79 осіб, що у двічі більше від попереднього тижня.
Натомість, з початку року на Волині кором інфікувалося понад півтори тисячі осіб.
На сьогодні зареєстрували 4 спалахи. Так, у селі Підгайці Луцького району спалах з трьома вогнищами: 50 хворих – школярі, 14 – в побуті.
Також, в селі Боголюби Луцького району 3 хворих учнів; у місті Луцьк у побуті 3 хворих; на підприємстві «Кромберг енд Шуберт», де понад 5 тисяч працюючих – 15 хворих.
"Тож, в зв’язку зі складною епідемічною ситуацією, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації Олександра Савченка, продовжено канікули в школах Луцького району (в селах Підгайці, Крупа, Липини) до 11 листопада, а також у Люблинецькому ліцеї, Затурцівській школі-інтернат, один клас – на карантині у ЗОШ № 3 м. Нововолинськ та до 16 листопада продовжено канікули у школі с. Стара Лішня Іваничівського району", - йдеться у повідомленні.
Епідеміологи закликають усіх волинян, які не мають щеплень або щодо яких відсутні відомості, негайно вакцинуватися. Заклик стосується не лише профілактики кору, а й дифтерії. Оскільки, в недалекому майбутньому інфекціоністи прогнозують спалах і цієї недуги.
До слова, дифтерія небезпечніша за кір, адже смертність від цієї хвороби сягає до 50%. Вакцини від кору та дифтерії, як для дорослих, так і дітей, є безоплатними і їх в області достатньо аби досягти стійкого колективного імунітету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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