Волинян попереджають про небезпеку кору та дифтерії

Епідеміологічна ситуація в області залишається напруженою.Повідомили у відділі інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.Зокрема, за оперативним даними протягом вихідних – 3-4 листопада 2018 року – на кір захворіло 7 осіб, з яких 5 – у Луцькому районі, ще 2 - у Ківерцівському районі. Загалом за останній тиждень захворіло 79 осіб, що у двічі більше від попереднього тижня.Натомість, з початку року на Волині кором інфікувалося понад півтори тисячі осіб.На сьогодні зареєстрували 4 спалахи. Так, у селі Підгайці Луцького району спалах з трьома вогнищами: 50 хворих – школярі, 14 – в побуті.Також, в селі Боголюби Луцького району 3 хворих учнів; у місті Луцьк у побуті 3 хворих; на підприємстві «Кромберг енд Шуберт», де понад 5 тисяч працюючих – 15 хворих."Тож, в зв’язку зі складною епідемічною ситуацією, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації Олександра Савченка, продовжено канікули в школах Луцького району (в селах Підгайці, Крупа, Липини) до 11 листопада, а також у Люблинецькому ліцеї, Затурцівській школі-інтернат, один клас – на карантині у ЗОШ № 3 м. Нововолинськ та до 16 листопада продовжено канікули у школі с. Стара Лішня Іваничівського району", - йдеться у повідомленні.Епідеміологи закликають усіх волинян, які не мають щеплень або щодо яких відсутні відомості, негайно вакцинуватися. Заклик стосується не лише профілактики кору, а й дифтерії. Оскільки, в недалекому майбутньому інфекціоністи прогнозують спалах і цієї недуги.До слова, дифтерія небезпечніша за кір, адже смертність від цієї хвороби сягає до 50%. Вакцини від кору та дифтерії, як для дорослих, так і дітей, є безоплатними і їх в області достатньо аби досягти стійкого колективного імунітету.