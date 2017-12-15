Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Сьогодні, 16:44
Загиблий під час перестрілки на луцькій автомийці - уродженець Любомльського району Волині.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига.
Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Набережній сталася стрілянина.
За інформацією, є один загиблий та кілька поранених.
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За словами Петра Шпиги, чоловік проживав у Луцьку. Він уродженець Любомльського району Волині.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що чоловіка звали Святослав. У загиблого лишилася дружина та двоє дітей.
Наразі тіло вбитого знаходиться в кафе, що розташоване на території автомийки. На місце події для опізнання загиблого у перестрілці прибули родичі.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига.
Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Набережній сталася стрілянина.
За інформацією, є один загиблий та кілька поранених.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У стрілянині на Набережній поранили кримінального авторитета Аслана
За словами Петра Шпиги, чоловік проживав у Луцьку. Він уродженець Любомльського району Волині.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що чоловіка звали Святослав. У загиблого лишилася дружина та двоє дітей.
Наразі тіло вбитого знаходиться в кафе, що розташоване на території автомийки. На місце події для опізнання загиблого у перестрілці прибули родичі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Шкода Славіка.Цілий день збирав на полі буряки,приїхав пообідати і ось тобі на.Краще б він і далі збирав буряки.
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