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Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці

Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Загиблий під час перестрілки на луцькій автомийці - уродженець Любомльського району Волині.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига.

Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Набережній сталася стрілянина.

За інформацією, є один загиблий та кілька поранених.

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За словами Петра Шпиги, чоловік проживав у Луцьку. Він уродженець Любомльського району Волині.

З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що чоловіка звали Святослав. У загиблого лишилася дружина та двоє дітей.

Наразі тіло вбитого знаходиться в кафе, що розташоване на території автомийки. На місце події для опізнання загиблого у перестрілці прибули родичі.
Автівка загиблого
Автівка загиблого

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Теги: автомийка, Луцьк, стрілянина
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Коментарі 1
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Шкода Славіка.Цілий день збирав на полі буряки,приїхав пообідати і ось тобі на.Краще б він і далі збирав буряки.
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