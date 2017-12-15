Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига.



Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Набережній



За інформацією, є один загиблий та кілька поранених.



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За словами Петра Шпиги, чоловік проживав у Луцьку. Він уродженець Любомльського району Волині.



З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що чоловіка звали Святослав. У загиблого лишилася дружина та двоє дітей.



Наразі тіло вбитого знаходиться в кафе, що розташоване на території автомийки. На місце події для опізнання загиблого у перестрілці прибули родичі.

Автівка загиблого

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загиблий під час перестрілки на луцькій автомийці - уродженець Любомльського району Волині.Про церозповів начальник ГУНП у Волинській областіНагадаємо, у Луцьку на вулиці Набережній сталася стрілянина За інформацією, є один загиблий та кілька поранених.За словами Петра Шпиги, чоловік проживав у Луцьку. Він уродженець Любомльського району Волині.З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що чоловіка звали Святослав. У загиблого лишилася дружина та двоє дітей.Наразі тіло вбитого знаходиться в кафе, що розташоване на території автомийки. На місце події для опізнання загиблого у перестрілці прибули родичі.

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