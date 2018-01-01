Учасниками стрілянини у Луцьку було приблизно 15 людей, – поліція





"Стрілянина була всередині кафе. Даних про те, що хтось постраждав на вулиці наразі немає", - заначив начальник слідчого управління Олександр Климовський.



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За словами правоохоронців, під час стрілянини було по 7-8 людей з кожного боку сутички.



Всього було приблизно 15 людей. Однак заявили в поліцію не учасники стрілянини, а очевидці.



Зазначимо, інцидент трапився всередині кафе, яке знаходиться на території автомийки. Люди, які були ззовні, не постраждали.



Нагадаємо, під час стрілянини

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції повідомили, що в стрілянині в Луцьку взяло участь приблизно 15 людей."Стрілянина була всередині кафе. Даних про те, що хтось постраждав на вулиці наразі немає", - заначив начальник слідчого управлінняЗа словами правоохоронців, під час стрілянини було по 7-8 людей з кожного боку сутички.Всього було приблизно 15 людей. Однак заявили в поліцію не учасники стрілянини, а очевидці.Зазначимо, інцидент трапився всередині кафе, яке знаходиться на території автомийки. Люди, які були ззовні, не постраждали.Нагадаємо, під час стрілянини поранили кримінального авторитета Аслана

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