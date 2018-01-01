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Учасниками стрілянини у Луцьку було приблизно 15 людей, – поліція

Учасниками стрілянини у Луцьку було приблизно 15 людей, – поліція
У поліції повідомили, що в стрілянині в Луцьку взяло участь приблизно 15 людей.

"Стрілянина була всередині кафе. Даних про те, що хтось постраждав на вулиці наразі немає", - заначив начальник слідчого управління Олександр Климовський.

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За словами правоохоронців, під час стрілянини було по 7-8 людей з кожного боку сутички.

Всього було приблизно 15 людей. Однак заявили в поліцію не учасники стрілянини, а очевидці.

Зазначимо, інцидент трапився всередині кафе, яке знаходиться на території автомийки. Люди, які були ззовні, не постраждали.

Нагадаємо, під час стрілянини поранили кримінального авторитета Аслана.

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Теги: стрілянина, кримінал
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Коментарі 1
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І у всіх однозначно була зброя.Радійте,що один200-тий.
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