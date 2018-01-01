На Волині знайшли мішки бурштину. ФОТО
Сьогодні, 17:40
У селі Розничі Маневицького району під час обшуків знайшли бурштин.
Про це повідомили у Маневицькому відділі поліції.
В рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом незаконного придбання або збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, працівники Маневицького ВП ГУНП у Волинській області 5 листопада в двох господарствах жителів с. Розничі Маневицького району, провели санкціоновані обшуки.
Під час обшуків вилучили каміння ззовні схоже на корисну копалину загальнодержавного значення бурштин–сирець.
"За попередньою інформацією незаконний видобуток бурштину – сирцю здійснювався на території Рівненської області, а в подальшому був перевезений на територію Маневицького району з метою обробки.
За цим фактом проводиться досудове розслідування", - повідомили у поліції.
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Про це повідомили у Маневицькому відділі поліції.
В рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом незаконного придбання або збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, працівники Маневицького ВП ГУНП у Волинській області 5 листопада в двох господарствах жителів с. Розничі Маневицького району, провели санкціоновані обшуки.
Під час обшуків вилучили каміння ззовні схоже на корисну копалину загальнодержавного значення бурштин–сирець.
"За попередньою інформацією незаконний видобуток бурштину – сирцю здійснювався на території Рівненської області, а в подальшому був перевезений на територію Маневицького району з метою обробки.
За цим фактом проводиться досудове розслідування", - повідомили у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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