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На Волині знайшли мішки бурштину. ФОТО

На Волині знайшли мішки бурштину. ФОТО
У селі Розничі Маневицького району під час обшуків знайшли бурштин.

Про це повідомили у Маневицькому відділі поліції.

В рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом незаконного придбання або збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, працівники Маневицького ВП ГУНП у Волинській області 5 листопада в двох господарствах жителів с. Розничі Маневицького району, провели санкціоновані обшуки.

Під час обшуків вилучили каміння ззовні схоже на корисну копалину загальнодержавного значення бурштин–сирець.

"За попередньою інформацією незаконний видобуток бурштину – сирцю здійснювався на території Рівненської області, а в подальшому був перевезений на територію Маневицького району з метою обробки.
За цим фактом проводиться досудове розслідування", - повідомили у поліції.
На Волині знайшли мішки бурштину. ФОТО
На Волині знайшли мішки бурштину. ФОТО
На Волині знайшли мішки бурштину. ФОТО
На Волині знайшли мішки бурштину. ФОТО

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Теги: бурштин, кримінал
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