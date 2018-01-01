На Волині знайшли мішки бурштину. ФОТО

У селі Розничі Маневицького району під час обшуків знайшли бурштин.Про це повідомили у Маневицькому відділі поліції.В рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом незаконного придбання або збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, працівники Маневицького ВП ГУНП у Волинській області 5 листопада в двох господарствах жителів с. Розничі Маневицького району, провели санкціоновані обшуки.Під час обшуків вилучили каміння ззовні схоже на корисну копалину загальнодержавного значення бурштин–сирець."За попередньою інформацією незаконний видобуток бурштину – сирцю здійснювався на території Рівненської області, а в подальшому був перевезений на територію Маневицького району з метою обробки.За цим фактом проводиться досудове розслідування", - повідомили у поліції.