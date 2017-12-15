Переселенець із Луганщини в Луцьку напав на таксиста
05 листопад, 23:04
У Луцьку після відпочинку у нічному клубі переселенець з Луганської області скоїв напад на таксиста.
Про це повідомляє Волинська правда.
Так, після відпочинку у нічному клубі «Версаль», чоловік викликав таксі. Після приїзду у мікрорайон ДПЗ таксист очікував розрахунку за поїздку, вартість якої становила менше 100 гривень.
Проте переселенець вирішив не платити, а дістав ніж та заподіяв численні удари водію.
Наразі постраждалий перебуває у важкому стані в лікарні.
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Про це повідомляє Волинська правда.
Так, після відпочинку у нічному клубі «Версаль», чоловік викликав таксі. Після приїзду у мікрорайон ДПЗ таксист очікував розрахунку за поїздку, вартість якої становила менше 100 гривень.
Проте переселенець вирішив не платити, а дістав ніж та заподіяв численні удари водію.
Наразі постраждалий перебуває у важкому стані в лікарні.
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