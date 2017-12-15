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Переселенець із Луганщини в Луцьку напав на таксиста

Переселенець із Луганщини в Луцьку напав на таксиста
У Луцьку після відпочинку у нічному клубі переселенець з Луганської області скоїв напад на таксиста.

Про це повідомляє Волинська правда.

Так, після відпочинку у нічному клубі «Версаль», чоловік викликав таксі. Після приїзду у мікрорайон ДПЗ таксист очікував розрахунку за поїздку, вартість якої становила менше 100 гривень.

Проте переселенець вирішив не платити, а дістав ніж та заподіяв численні удари водію.

Наразі постраждалий перебуває у важкому стані в лікарні.


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Теги: напад, Луцьк
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