Двоє лучан вибороли «бронзу» на чемпіонаті світу з панкратіону
Сьогодні, 19:18
Лучани здобули 2 бронзові нагороди у складі збірної України на змаганнях «Pankration World Championship 2018».
Про це йдеться на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.
Чемпіонат світу з панкратіону відбувся 1-4 листопада в місті Бобруйськ (Білорусь).
Участь у ньому брали представники 30 країн світу.
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Про це йдеться на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.
Чемпіонат світу з панкратіону відбувся 1-4 листопада в місті Бобруйськ (Білорусь).
Участь у ньому брали представники 30 країн світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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