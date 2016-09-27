Двоє лучан вибороли «бронзу» на чемпіонаті світу з панкратіону





Про це йдеться на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.



Чемпіонат світу з панкратіону відбувся 1-4 листопада в місті Бобруйськ (Білорусь).



Участь у ньому брали представники 30 країн світу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани здобули 2 бронзові нагороди у складі збірної України на змаганнях «Pankration World Championship 2018».Про це йдеться на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.Чемпіонат світу з панкратіону відбувся 1-4 листопада в місті Бобруйськ (Білорусь).Участь у ньому брали представники 30 країн світу.

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