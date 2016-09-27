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Двоє лучан вибороли «бронзу» на чемпіонаті світу з панкратіону

Двоє лучан вибороли «бронзу» на чемпіонаті світу з панкратіону
Лучани здобули 2 бронзові нагороди у складі збірної України на змаганнях «Pankration World Championship 2018».

Про це йдеться на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.

Чемпіонат світу з панкратіону відбувся 1-4 листопада в місті Бобруйськ (Білорусь).

Участь у ньому брали представники 30 країн світу.

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Теги: бронза, лучани, перемога
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