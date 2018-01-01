Волинські шахтарі вийшли з протестом на вулиці Луцька. ФОТО

Волинські гірники розпочали мітинг, де вимагають погасити заборгованості у зарплаті, а також добитися фінансування на добудову шахти № 10 «Нововолинська».Акція розпочалася у середу, 7 листопада, біля замку Любарта.Більше півсотні гірників розпочали ходу до Волинської обласної державної адміністрації, аби озвучити там свої вимоги.Основні з них – це погашення заборгованості із зарплати за три місяці (серпень, вересень, жовтень) та виділення коштів на добудову шахти № 10 «Нововолинська».Зазначають також, що їх хода – це акт солідарності із гірниками всієї України, у яких аналогічна ситуація з фінансуванням шахт.До цього, за словами гірників, аналогічні акції вони влаштовували у Києві та Нововолинську, пікет у Луцьку – вже 3 крок аби, добитися справедливості.