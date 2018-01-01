Волинські шахтарі вийшли з протестом на вулиці Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:19
Волинські гірники розпочали мітинг, де вимагають погасити заборгованості у зарплаті, а також добитися фінансування на добудову шахти № 10 «Нововолинська».
Акція розпочалася у середу, 7 листопада, біля замку Любарта.
Більше півсотні гірників розпочали ходу до Волинської обласної державної адміністрації, аби озвучити там свої вимоги.
Основні з них – це погашення заборгованості із зарплати за три місяці (серпень, вересень, жовтень) та виділення коштів на добудову шахти № 10 «Нововолинська».
Зазначають також, що їх хода – це акт солідарності із гірниками всієї України, у яких аналогічна ситуація з фінансуванням шахт.
До цього, за словами гірників, аналогічні акції вони влаштовували у Києві та Нововолинську, пікет у Луцьку – вже 3 крок аби, добитися справедливості.
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Акція розпочалася у середу, 7 листопада, біля замку Любарта.
Більше півсотні гірників розпочали ходу до Волинської обласної державної адміністрації, аби озвучити там свої вимоги.
Основні з них – це погашення заборгованості із зарплати за три місяці (серпень, вересень, жовтень) та виділення коштів на добудову шахти № 10 «Нововолинська».
Зазначають також, що їх хода – це акт солідарності із гірниками всієї України, у яких аналогічна ситуація з фінансуванням шахт.
До цього, за словами гірників, аналогічні акції вони влаштовували у Києві та Нововолинську, пікет у Луцьку – вже 3 крок аби, добитися справедливості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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