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Волинські шахтарі вийшли з протестом на вулиці Луцька. ФОТО

Волинські шахтарі вийшли з протестом на вулиці Луцька. ФОТО
Волинські гірники розпочали мітинг, де вимагають погасити заборгованості у зарплаті, а також добитися фінансування на добудову шахти № 10 «Нововолинська».

Акція розпочалася у середу, 7 листопада, біля замку Любарта.

Більше півсотні гірників розпочали ходу до Волинської обласної державної адміністрації, аби озвучити там свої вимоги.

Основні з них – це погашення заборгованості із зарплати за три місяці (серпень, вересень, жовтень) та виділення коштів на добудову шахти № 10 «Нововолинська».

Зазначають також, що їх хода – це акт солідарності із гірниками всієї України, у яких аналогічна ситуація з фінансуванням шахт.

До цього, за словами гірників, аналогічні акції вони влаштовували у Києві та Нововолинську, пікет у Луцьку – вже 3 крок аби, добитися справедливості.

Волинські шахтарі вийшли з протестом на вулиці Луцька. ФОТО
Волинські шахтарі вийшли з протестом на вулиці Луцька. ФОТО
Волинські шахтарі вийшли з протестом на вулиці Луцька. ФОТО
Волинські шахтарі вийшли з протестом на вулиці Луцька. ФОТО
Волинські шахтарі вийшли з протестом на вулиці Луцька. ФОТО
Волинські шахтарі вийшли з протестом на вулиці Луцька. ФОТО
Волинські шахтарі вийшли з протестом на вулиці Луцька. ФОТО

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Теги: шахтарі, Луцьк, протест
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