Для студентів луцького політеху влаштували майстер-клас від сомельє
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У Луцькому НТУ відбувся майстер-клас від сомельє.
6 листопада на кафедрі товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету відбувся майстер-клас від випускниці навчального закладу – сомельє Ольги Ярошевич. Організували захід для студентів групи ПТБ-32, - повідомили у прес-службі вишу.
Так, сомельє разом з викладачами кафедри розповідали про те, як обрати якісне вино у магазині, спростовували міфи та озвучували цікаві факти про напій.
Зокрема, у магазині варто обирати сортове вино, виготовлене лише з одного сорту винограду, а не купажоване. Важливо звертати увагу на рік його виготовлення та чи був він врожайним (в Україні це 2013 та 2015).
Краще купувати сухі вина, а не солодкі, адже їх найтяжче підробити. Цікаво, що хороший напій розливається у пляшки з товстого скла, де етикетка та контретикетка наклеєні строго симетрично і їх важко відклеїти. Крім того, повинен бути вказаний термін витримки в бочці та пляшці.
Не варто звертати увагу на кількість знаків-нагород на етикетці – недобросовісні виробники можуть купити перемогу на конкурсі вин.
Спростувала сомельє і декілька міфів про вино. Часто покупці переконані, що корок з коркового дерева зберігає напій краще, ніж закрутка.
«Це всього лише традиція, для окремих видів вин металевий чи полімерний корок значно краще зберігає якість напою», - каже Ольга Ярошевич.
«Що старіше вино, тим воно краще - теж міф, - додає жінка. – Ні! Кожне вино має свій «поріг старості»: деякі дійсно призначені для розвитку і старіння, а це лише приблизно 10% від усієї світової продукції. Решту треба спожити за рік-три». Зауважила сомельє і те, що заглиблення на дні пляшки не вказує на якість напою – така форма просто зручна для транспортування, а у ігристих винах регулює тиск.
Добовою нормою вина для чоловік є 250 мл, а для жінок – 170 мл, споживати напій варто не більше двох разів на тиждень. Оптимальна температура його зберігання від +10 до +12 градусів.
Біле вино бажано відкорковувати безпосередньо перед тим, як розлити по келихах, червоне – за 30-40 хвилин до вживання, аби дати йому насититися киснем. Зберігати його варто тільки у вертикальному положенні, в щільно закритій пляшці, у прохолодному неосвітленому місці: ігристі вина – не більше доби, оптимально 4 години; білі сухі – не більше 2-3 днів; рожеві та легкі червоні – не більше 3-5 днів; міцні та солодкі – до 7 днів.
Зауважимо, що червоне вино зменшує шкідливий вплив тютюнового диму, запобігає виникненню тромбів та зміцнює імунітет. Якщо ж ви відчули головний біль після келиху напою, це очевидний факт того, що недобросовісний виробник додав забагато консерванту Е220 – діоксиду сірки. Важливо знати, що відповідна форма келиха підкреслює у вині певні присмаки і текстури, а інколи взагалі змінює смак.
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6 листопада на кафедрі товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету відбувся майстер-клас від випускниці навчального закладу – сомельє Ольги Ярошевич. Організували захід для студентів групи ПТБ-32, - повідомили у прес-службі вишу.
Так, сомельє разом з викладачами кафедри розповідали про те, як обрати якісне вино у магазині, спростовували міфи та озвучували цікаві факти про напій.
Зокрема, у магазині варто обирати сортове вино, виготовлене лише з одного сорту винограду, а не купажоване. Важливо звертати увагу на рік його виготовлення та чи був він врожайним (в Україні це 2013 та 2015).
Краще купувати сухі вина, а не солодкі, адже їх найтяжче підробити. Цікаво, що хороший напій розливається у пляшки з товстого скла, де етикетка та контретикетка наклеєні строго симетрично і їх важко відклеїти. Крім того, повинен бути вказаний термін витримки в бочці та пляшці.
Не варто звертати увагу на кількість знаків-нагород на етикетці – недобросовісні виробники можуть купити перемогу на конкурсі вин.
Спростувала сомельє і декілька міфів про вино. Часто покупці переконані, що корок з коркового дерева зберігає напій краще, ніж закрутка.
«Це всього лише традиція, для окремих видів вин металевий чи полімерний корок значно краще зберігає якість напою», - каже Ольга Ярошевич.
«Що старіше вино, тим воно краще - теж міф, - додає жінка. – Ні! Кожне вино має свій «поріг старості»: деякі дійсно призначені для розвитку і старіння, а це лише приблизно 10% від усієї світової продукції. Решту треба спожити за рік-три». Зауважила сомельє і те, що заглиблення на дні пляшки не вказує на якість напою – така форма просто зручна для транспортування, а у ігристих винах регулює тиск.
Добовою нормою вина для чоловік є 250 мл, а для жінок – 170 мл, споживати напій варто не більше двох разів на тиждень. Оптимальна температура його зберігання від +10 до +12 градусів.
Біле вино бажано відкорковувати безпосередньо перед тим, як розлити по келихах, червоне – за 30-40 хвилин до вживання, аби дати йому насититися киснем. Зберігати його варто тільки у вертикальному положенні, в щільно закритій пляшці, у прохолодному неосвітленому місці: ігристі вина – не більше доби, оптимально 4 години; білі сухі – не більше 2-3 днів; рожеві та легкі червоні – не більше 3-5 днів; міцні та солодкі – до 7 днів.
Зауважимо, що червоне вино зменшує шкідливий вплив тютюнового диму, запобігає виникненню тромбів та зміцнює імунітет. Якщо ж ви відчули головний біль після келиху напою, це очевидний факт того, що недобросовісний виробник додав забагато консерванту Е220 – діоксиду сірки. Важливо знати, що відповідна форма келиха підкреслює у вині певні присмаки і текстури, а інколи взагалі змінює смак.
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