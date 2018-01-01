Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО

В обласному центрі Волині уже почали продавати головний атрибут новорічних свят – мандарини.Пори те, що їх у продажі наразі не так вже й багато, знайти зимовий фрукт можна за доволі різними цінами.Найдешевше оцінюють мандаринки, привезені до нас з Туреччини, дорожче обійдуться ті, які приїхали з теплої Іспанії.Так, накілограм мандарин коштує від 28 до 50 гривень.У супермаркетіфрукт коштує 27,77 за кілограм.У гіпермаркетіпредставлені мандарини двох різновидів – за 29,99 та 39,99 гривень за кілограм.У супермаркетіулюблений цитрусовий фрукт холодного сезону обійдеться покупцям у 29,90 гривень за кілограм.У супермаркетімандаринки можна купити за 27,99 гривень за кілограм.Окрім цього, на прилавках можна знайти і інші цитрусові – апельсини (30-50 грн за кілограм) лимони (31,99-55 грн за кілограм) та грейпфрут (34-40 грн за кілограм).