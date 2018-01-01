Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Сьогодні, 17:41
В обласному центрі Волині уже почали продавати головний атрибут новорічних свят – мандарини.
Пори те, що їх у продажі наразі не так вже й багато, знайти зимовий фрукт можна за доволі різними цінами.
Найдешевше оцінюють мандаринки, привезені до нас з Туреччини, дорожче обійдуться ті, які приїхали з теплої Іспанії.
Так, на Старому ринку кілограм мандарин коштує від 28 до 50 гривень.
У супермаркеті «Сільпо» фрукт коштує 27,77 за кілограм.
У гіпермаркеті «Там Там» представлені мандарини двох різновидів – за 29,99 та 39,99 гривень за кілограм.
У супермаркеті «Express Там Там» улюблений цитрусовий фрукт холодного сезону обійдеться покупцям у 29,90 гривень за кілограм.
У супермаркеті «Колібріс» мандаринки можна купити за 27,99 гривень за кілограм.
Окрім цього, на прилавках можна знайти і інші цитрусові – апельсини (30-50 грн за кілограм) лимони (31,99-55 грн за кілограм) та грейпфрут (34-40 грн за кілограм).
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Пори те, що їх у продажі наразі не так вже й багато, знайти зимовий фрукт можна за доволі різними цінами.
Найдешевше оцінюють мандаринки, привезені до нас з Туреччини, дорожче обійдуться ті, які приїхали з теплої Іспанії.
Так, на Старому ринку кілограм мандарин коштує від 28 до 50 гривень.
У супермаркеті «Сільпо» фрукт коштує 27,77 за кілограм.
У гіпермаркеті «Там Там» представлені мандарини двох різновидів – за 29,99 та 39,99 гривень за кілограм.
У супермаркеті «Express Там Там» улюблений цитрусовий фрукт холодного сезону обійдеться покупцям у 29,90 гривень за кілограм.
У супермаркеті «Колібріс» мандаринки можна купити за 27,99 гривень за кілограм.
Окрім цього, на прилавках можна знайти і інші цитрусові – апельсини (30-50 грн за кілограм) лимони (31,99-55 грн за кілограм) та грейпфрут (34-40 грн за кілограм).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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