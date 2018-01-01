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Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО

Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
В обласному центрі Волині уже почали продавати головний атрибут новорічних свят – мандарини.

Пори те, що їх у продажі наразі не так вже й багато, знайти зимовий фрукт можна за доволі різними цінами.

Найдешевше оцінюють мандаринки, привезені до нас з Туреччини, дорожче обійдуться ті, які приїхали з теплої Іспанії.

Так, на Старому ринку кілограм мандарин коштує від 28 до 50 гривень.



У супермаркеті «Сільпо» фрукт коштує 27,77 за кілограм.

Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО


У гіпермаркеті «Там Там» представлені мандарини двох різновидів – за 29,99 та 39,99 гривень за кілограм.

Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО


У супермаркеті «Express Там Там» улюблений цитрусовий фрукт холодного сезону обійдеться покупцям у 29,90 гривень за кілограм.

Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО


У супермаркеті «Колібріс» мандаринки можна купити за 27,99 гривень за кілограм.

Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО


Окрім цього, на прилавках можна знайти і інші цитрусові – апельсини (30-50 грн за кілограм) лимони (31,99-55 грн за кілограм) та грейпфрут (34-40 грн за кілограм).

Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО




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Теги: мандарини, ціна, цитрусові, Луцьк, вибір редактора
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