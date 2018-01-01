П’яний водій збив на смерть жінку і помчав із тортом на свято

На виїзді з міста Яготин на Київщині п’яний водій «ВАЗ-21213» на смерть збив жінку. Чоловік з тортом в салоні так поспішав на день народження сина, що навіть не зупинився.Про це повідомили на сторінці поліції Київської області у соціальній мережі Facebook.Про трагедію в поліцію повідомила місцева жителька, яка в темноті розгледіла білу автівку. Винуватця поліцейські затримали за кілька годин. 37-річний житель Яготина залишив машину біля двору та святкував.Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і надає покази. Призначені відповідні експертизи.Поліція встановлює особу загиблої жінки віком 50-55 років. За словами опитаних жителів, вона більш за все немісцева. Рухалася вона з дорожньою сумкою. Відомо, що неподалік від місця аварії проходить траса «Київ-Харків».За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.