вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

П’яний водій збив на смерть жінку і помчав із тортом на свято

П’яний водій збив на смерть жінку і помчав із тортом на свято
На виїзді з міста Яготин на Київщині п’яний водій «ВАЗ-21213» на смерть збив жінку. Чоловік з тортом в салоні так поспішав на день народження сина, що навіть не зупинився.

Про це повідомили на сторінці поліції Київської області у соціальній мережі Facebook.

Про трагедію в поліцію повідомила місцева жителька, яка в темноті розгледіла білу автівку. Винуватця поліцейські затримали за кілька годин. 37-річний житель Яготина залишив машину біля двору та святкував.

Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і надає покази. Призначені відповідні експертизи.

Поліція встановлює особу загиблої жінки віком 50-55 років. За словами опитаних жителів, вона більш за все немісцева. Рухалася вона з дорожньою сумкою. Відомо, що неподалік від місця аварії проходить траса «Київ-Харків».

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

П’яний водій збив на смерть жінку і помчав із тортом на свято


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Чорнобиля побудують першу вітрову електростанцію
Сьогодні, 03:48
П’яний водій збив на смерть жінку і помчав із тортом на свято
Сьогодні, 02:38
Фанат через футбол спалив родичу будинок
Сьогодні, 02:04
Фільм про волинян на війні став доступний для масового перегляду. ВІДЕО
Сьогодні, 00:51
Відоме озеро на Волині загородять бетонними блоками
Сьогодні, 00:05
Схожі новини
На трасі Київ-Ковель-Ягодин вщент згорів легковик: загинуло двоє людей На трасі Київ-Ковель-Ягодин вщент згорів легковик: загинуло двоє людей
02 листопад, 09:44
Померла водійка, яка в'їхала у дерево на Волині Померла водійка, яка в'їхала у дерево на Волині
31 жовтень, 18:42
Мікроавтобус врізався у вантажівку: загинуло двоє осіб. ФОТО Мікроавтобус врізався у вантажівку: загинуло двоє осіб. ФОТО
27 жовтень, 16:54
Волинянин на смерть збив велосипедиста. ФОТО Волинянин на смерть збив велосипедиста. ФОТО
27 жовтень, 12:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля Чорнобиля побудують першу вітрову електростанцію
Сьогодні, 03:48
 0
П’яний водій збив на смерть жінку і помчав із тортом на свято
Сьогодні, 02:38
 0
Фанат через футбол спалив родичу будинок
Сьогодні, 02:04
 0
Фільм про волинян на війні став доступний для масового перегляду. ВІДЕО
Сьогодні, 00:51
 0
Відоме озеро на Волині загородять бетонними блоками
Сьогодні, 00:05
 0
Медіа
відео
1/8