П’яний водій збив на смерть жінку і помчав із тортом на свято
Сьогодні, 02:38
На виїзді з міста Яготин на Київщині п’яний водій «ВАЗ-21213» на смерть збив жінку. Чоловік з тортом в салоні так поспішав на день народження сина, що навіть не зупинився.
Про це повідомили на сторінці поліції Київської області у соціальній мережі Facebook.
Про трагедію в поліцію повідомила місцева жителька, яка в темноті розгледіла білу автівку. Винуватця поліцейські затримали за кілька годин. 37-річний житель Яготина залишив машину біля двору та святкував.
Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і надає покази. Призначені відповідні експертизи.
Поліція встановлює особу загиблої жінки віком 50-55 років. За словами опитаних жителів, вона більш за все немісцева. Рухалася вона з дорожньою сумкою. Відомо, що неподалік від місця аварії проходить траса «Київ-Харків».
За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
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Про це повідомили на сторінці поліції Київської області у соціальній мережі Facebook.
Про трагедію в поліцію повідомила місцева жителька, яка в темноті розгледіла білу автівку. Винуватця поліцейські затримали за кілька годин. 37-річний житель Яготина залишив машину біля двору та святкував.
Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і надає покази. Призначені відповідні експертизи.
Поліція встановлює особу загиблої жінки віком 50-55 років. За словами опитаних жителів, вона більш за все немісцева. Рухалася вона з дорожньою сумкою. Відомо, що неподалік від місця аварії проходить траса «Київ-Харків».
За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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