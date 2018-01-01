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Безхатька, історія якого сколихнула весь Луцьк, заберуть у геріатричний пансіонат

Безхатька, історія якого сколихнула весь Луцьк, заберуть у геріатричний пансіонат
73-річного Василя, який вже кілька років живе на лавках 40-го кварталу, заберуть у Луцький геріатричний пансіонат.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Департаменті соціальної політики міста Луцька.

Нагадаємо, що Василь вже кілька років живе на міських лавках, оскільки колишня дружина та прийомний син перестали з ним спілкуватися. Чоловік мав серйозні проблеми з зором, а не так давно повністю осліп.

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За словами працівників департаменту, наразі чоловік перебуває у міській лікарні №2, а у територіальному центрі соціального обслуговування вже готують документи, аби відправити його до Луцького геріатричного пансіонату. Скільки часу забере підготовка усіх необхідних паперів допоки невідомо, проте увесь цей час Василь зможе перебувати у лікарні.

«Чекаємо з Локачинського пенсійного фонду довідку про розмір його пенсії, йому заповнюють медичну карточку, беремо ще довідку з наркодиспансеру та психлікарні і здаємо документи у Департамент соціального захисту на отримання путівки», – розповіла директор територіального центру соціального обслуговування міста Луцька Галина Шатецька.


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Теги: безхатько, геріатричний пансіонат
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