Безхатька, історія якого сколихнула весь Луцьк, заберуть у геріатричний пансіонат
Сьогодні, 10:53
73-річного Василя, який вже кілька років живе на лавках 40-го кварталу, заберуть у Луцький геріатричний пансіонат.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Департаменті соціальної політики міста Луцька.
Нагадаємо, що Василь вже кілька років живе на міських лавках, оскільки колишня дружина та прийомний син перестали з ним спілкуватися. Чоловік мав серйозні проблеми з зором, а не так давно повністю осліп.
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За словами працівників департаменту, наразі чоловік перебуває у міській лікарні №2, а у територіальному центрі соціального обслуговування вже готують документи, аби відправити його до Луцького геріатричного пансіонату. Скільки часу забере підготовка усіх необхідних паперів допоки невідомо, проте увесь цей час Василь зможе перебувати у лікарні.
«Чекаємо з Локачинського пенсійного фонду довідку про розмір його пенсії, йому заповнюють медичну карточку, беремо ще довідку з наркодиспансеру та психлікарні і здаємо документи у Департамент соціального захисту на отримання путівки», – розповіла директор територіального центру соціального обслуговування міста Луцька Галина Шатецька.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Департаменті соціальної політики міста Луцька.
Нагадаємо, що Василь вже кілька років живе на міських лавках, оскільки колишня дружина та прийомний син перестали з ним спілкуватися. Чоловік мав серйозні проблеми з зором, а не так давно повністю осліп.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Піднімав Донбас і виховував чужого сина: історія сліпого луцького безхатька.
За словами працівників департаменту, наразі чоловік перебуває у міській лікарні №2, а у територіальному центрі соціального обслуговування вже готують документи, аби відправити його до Луцького геріатричного пансіонату. Скільки часу забере підготовка усіх необхідних паперів допоки невідомо, проте увесь цей час Василь зможе перебувати у лікарні.
«Чекаємо з Локачинського пенсійного фонду довідку про розмір його пенсії, йому заповнюють медичну карточку, беремо ще довідку з наркодиспансеру та психлікарні і здаємо документи у Департамент соціального захисту на отримання путівки», – розповіла директор територіального центру соціального обслуговування міста Луцька Галина Шатецька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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