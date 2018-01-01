Безхатька, історія якого сколихнула весь Луцьк, заберуть у геріатричний пансіонат

73-річного, який вже кілька років живе на лавках 40-го кварталу, заберуть у Луцький геріатричний пансіонат.Про церозповіли у Департаменті соціальної політики міста Луцька.Нагадаємо, що Василь вже кілька років живе на міських лавках, оскільки колишня дружина та прийомний син перестали з ним спілкуватися. Чоловік мав серйозні проблеми з зором, а не так давно повністю осліп.За словами працівників департаменту, наразі чоловік перебуває у міській лікарні №2, а у територіальному центрі соціального обслуговування вже готують документи, аби відправити його до Луцького геріатричного пансіонату. Скільки часу забере підготовка усіх необхідних паперів допоки невідомо, проте увесь цей час Василь зможе перебувати у лікарні.«Чекаємо з Локачинського пенсійного фонду довідку про розмір його пенсії, йому заповнюють медичну карточку, беремо ще довідку з наркодиспансеру та психлікарні і здаємо документи у Департамент соціального захисту на отримання путівки», – розповіла директор територіального центру соціального обслуговування міста Луцька