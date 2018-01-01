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Тумани і морози: якою буде погода у найближчі дні

Тумани і морози: якою буде погода у найближчі дні
В Україні найближчими днями опади не передбачають.

Про це повідомили у середу в Українському гідрометцентрі, - пише Укрінформ.

На 9-10 листопада опади не прогнозуються. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 6-11° тепла, 10 листопада на сході та півночі Лівобережжя 3-8° тепла; в західних та південних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 9-14° тепла.

Синоптики 11 листопада опади не очікують, а невеликий дощ, місцями з мокрим снігом ймовірний лише вночі 12 листопада у західних та північних областях. Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 1-7° тепла; у західних областях та місцями на півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 5-11°, на Закарпатті до 15°.

Тумани і морози: якою буде погода у найближчі дні

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Теги: прогноз, погода, синоптики
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