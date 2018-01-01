Тумани і морози: якою буде погода у найближчі дні





Про це повідомили у середу в Українському гідрометцентрі, - пише



На 9-10 листопада опади не прогнозуються. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 6-11° тепла, 10 листопада на сході та півночі Лівобережжя 3-8° тепла; в західних та південних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 9-14° тепла.



Синоптики 11 листопада опади не очікують, а невеликий дощ, місцями з мокрим снігом ймовірний лише вночі 12 листопада у західних та північних областях. Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 1-7° тепла; у західних областях та місцями на півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 5-11°, на Закарпатті до 15°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні найближчими днями опади не передбачають.Про це повідомили у середу в Українському гідрометцентрі, - пише Укрінформ На 9-10 листопада опади не прогнозуються. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 6-11° тепла, 10 листопада на сході та півночі Лівобережжя 3-8° тепла; в західних та південних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 9-14° тепла.Синоптики 11 листопада опади не очікують, а невеликий дощ, місцями з мокрим снігом ймовірний лише вночі 12 листопада у західних та північних областях. Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 1-7° тепла; у західних областях та місцями на півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 5-11°, на Закарпатті до 15°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію